Dalla mia finestra: Al di là del mare, su Netflix in streaming da oggi

Dalla mia finestra: Al di là del mare, il sequel di Dalla mia finestra, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 23 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all'inizio dell'estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile. Nel primo Dalla mia finestra la storia seguiva le vicende di Raquel e Ares, due ragazzi che vivono nello stesso quartiere e sono vicini di casa.

Dalla mia finestra: Al di là del mare - una scena del film

Osservandolo dalla finestra di casa propria, la giovane Raquel si è innamorata dell'affascinante e misterioso Ares. Del resto, la figura di questo giovane uomo è del tutto oscura alla ragazza per il semplice fatto che non si sono mai parlati, finora. Per avvicinarlo e rompere il ghiaccio, Raquel preparerà un piano, con il quale far cadere Ares nella propria "trappola". Eppure, spingersi troppo oltre potrebbe provocare delle conseguenze inattese, alle quali Raquel non era affatto preparata. L'incontro che aveva sognato non andrà esattamente come immaginato così a lungo.