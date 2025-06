Dakota Johnson scopre il coordinatore d'intimità: "Finalmente! Le scene di sesso non hanno niente di sexy"

Dakota Johnson recita ormai da 15 anni, ma durante un'intervista al podcast di Amy Poehler ha rivelato di aver utilizzato per la prima volta un coordinatore dell'intimità in una recente produzione cinematografica.

Nonostante abbia guadagnato fama internazionale con la trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, che includeva molte scene di nudo e di sesso, l'attrice ha rivelato che non c'erano coordinatori dell'intimità presenti sul set.

"È stata davvero fantastica", ha detto Johnson a proposito della sua prima coordinatrice dell'intimità. "È stato molto bello perché sono così abituata a che le scene di sesso non sono così sexy. Non è una bella sensazione recitarle". Johnson ha recitato molte scene di sesso nel corso della sua carriera e ha spiegato alla comica e conduttrice il suo approccio mentale a questo materiale.

L'approccio di Dakota Johnson alle scene di sesso a Hollywood

Material Love: Dakota Johnson in un'immagine

"Innanzitutto, credo che dipenda da chi è il personaggio e da chi deve essere il personaggio per il pubblico", ha spiegato Johnson. "È una ragazza sexy super idolatrata? È una casalinga? È sola? È spaventata? È una conservatrice? Quindi, questo è ovviamente un lavoro sul personaggio, ma poi c'è una certa preparazione. Voglio sentirmi bene nel mio corpo se lo mostro. Mia madre mi ha educata a essere molto, molto orgogliosa del mio corpo e ad amare il mio corpo. Quindi, mi sono sempre sentita molto grata per questo, soprattutto nel mio lavoro, perché posso usarlo e mi sembra reale".

Material Love: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal in una foto promozionale

Johnson ha girato molte scene intime per la saga di "Cinquanta sfumature". Nel 2022 aveva dichiarato a Vanity Fair che la realizzazione dei film era stata a dir poco "psicotica". L'attrice sarà al cinema a settembre con Material Love, diretto da Celine Song e con Pedro Pascal e Chris Evans come co-protagonisti.

"Ho firmato per fare una versione molto diversa del film che abbiamo finito per realizzare", aveva detto Johnson all'epoca. "E.L. James aveva molto controllo creativo, tutto il giorno, tutti i giorni, e pretendeva che certe cose accadessero. C'erano parti dei libri che non avrebbero funzionato in un film, come il monologo interiore, che a volte era incredibilmente smielato. Non avrebbe funzionato se detto ad alta voce. Era sempre una battaglia. Sempre. Quando ho fatto il provino per quel film, ho letto un monologo da Persona e ho pensato: 'Oh, questo sarà davvero speciale'".