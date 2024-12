Dakota Johnson e Sean Penn nella clip esclusiva del dramma Una notte a New York

Una Dakota Johnson intensa e irriconoscibile affianca Sean Penn in Una notte a New York, opera prima della regista Christy Hall in uscita al cinema con Lucky Red, in collaborazione con Leone Film Group, il 19 dicembre. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it anticipa il viaggio notturno in taxi dei due protagonisti per quella che era nata come una pièce teatrale. E teatrali sono i dialoghi, che vedono i due protagonisti impegnati a divagare su cosa e vero e cosa e falso mentre fuori dai finestrini del taxi scorrono le mille luci di New York.

A innamorarsi della sceneggiatura, che faceva parte della Black List dei progetti più interessanti privi di produttore, pare sia stata proprio Dakota Johnson, che ha sottoposto personalmente il progetto a Sean Penn trovando subito entusiasmo da parte del maturo collega. Potete vedere un assaggio del risultato nella clip che trovate di seguito.

La sinossi

Mentre si trova su un taxi dall'aeroporto JFK di New York a Manhattan, una giovane donna inizia una conversazione con il tassista Clark, un uomo diretto e senza peli sulla lingua. Nel tempo del tragitto, il taxi diventa il luogo di un dialogo straordinario, intimo e denso, fatto di piccole verità e grandi rivelazioni. Una storia semplice e universale sul come una conversazione apparentemente banale tra due estranei possa prendere strade inaspettate e creare una connessione profonda.

"L'esperienza unica di chiacchierare con un tassista sboccato di New York sta innegabilmente facendo la fine dei dinosauri, rendendo questo film una sorta di capsula del tempo" dichiara la regista Christy Hall. "È questa una piccola storia con implicazioni universali. La nostra connessione con gli altri, in particolare con coloro che non pensano, parlano o agiscono esattamente come noi, si sta estinguendo. Ma non fatevi illusioni. Un estraneo può cambiarci la vita, se solo siamo disposti ad ascoltare".