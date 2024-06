Sean Penn: "Dopo il ruolo dell'omosessuale in Milk ho passato 15 anni di infelicità sui set"

Sean Penn ha recentemente dichiarato in un'intervista al New York Times che Milk del 2008 è stata "l'ultima volta che mi sono divertito" su un set cinematografico, aggiungendo: "Sono stato 15 anni infelice sui set".

Sebbene Penn si sia guadagnato il plauso della critica e il suo secondo Oscar come miglior attore grazie alla sua interpretazione del politico apertamente gay Harvey Milk, ha dichiarato al Times che oggi non potrebbe recitare nel film perché gli attori etero che interpretano personaggi gay sono diventati un argomento controverso a Hollywood.

"No. Non potrebbe accadere in un momento come questo", ha detto Penn a proposito dell'eventualità di interpretare Harvey Milk nel 2024. "È un'epoca di tremenda tracotanza. È una politica timida e priva di arte nei confronti dell'immaginazione umana".

Sean Penn in Milk

Sean Penn: "Stare sul set era estenuante"

Per quanto riguarda i suoi 15 anni di sofferenza sui set cinematografici, Penn ha spiegato che si sentiva "non solo come un attore che interpreta un ruolo di primo piano ma uno molto noto e che viene pagato bene [e] ha una posizione di leadership in un film e che si deve presentare con energia ed essere la guardia del corpo del regista in qualche modo".

"Facevo finta di essere in grado di affrontare quelle cose ed era estenuante", ha continuato. "La maggior parte delle volte pensavo: 'Che ora è? Quando finiamo?'... Ero sicuro che fosse finita, ma non sapevo come avrei fatto a pagare la mia casa o a viaggiare liberamente o cose del genere se mi fossi fermato".

Penn ha continuato a recitare nonostante non amasse più del tutto stare sul set, fino a quando la sua amica e collega Dakota Johnson gli ha inviato la sceneggiatura del loro nuovo film insieme, Daddio. Il film è interpretato solo da questi due attori ed è incentrato su una giovane donna che sale su un taxi per l'aeroporto e ha una discussione che le cambia la vita con il tassista, un filosofo di strada di Hell's Kitchen a New York.

Dakota Johnson e Sean Penn star del film Daddio

"Sentivo che poteva essere un'esperienza piacevole e questo mi interessa ora, forse più che in passato", ha detto Penn a proposito del film, che non ha ancora una data d'uscita italiana.