Dakota Johnson: "Hollywood non prende rischi perché le decisioni sono prese da chi non guarda film"

Durante un'apparizione allo show Hot Ones, Dakota Johnson ha parlato dei problemi esistenti a Hollywood e della scelta di non prendere rischi.

Dakota Johnson, durante la sua partecipazione allo show Hot Ones, ha condiviso la sua opinione sui problemi di Hollywood, in particolare sul motivo per cui i produttori prendono pochi rischi.

L'attrice è attualmente protagonista di Materialists, il nuovo film diretto da Celine Song che ha come star anche Chris Evans e Pedro Pascal.

I problemi di Hollywood

Rispondendo al conduttore Sean Evans, che voleva sapere la sua opinione sui problemi di Hollywood, Dakota Johnson ha spiegato: "Penso sia difficile quando le decisioni creative sono prese da un comitato ed è dura quando le decisioni creative sono prese da persone che non guardano realmente i film o sanno qualcosa di come vengono fatti, ed è quello che sta accadendo molto".

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

La star del cinema, che durante Hot Ones ha anche ironizzato sul flop di Madame Web sostenendo di aver provato a essere una supereroina e di aver fallito, ha poi ricordato come a Hollywood si tenda a fare molti remake: "Quando qualcosa ha dei buoni risultati, gli studios vogliono continuare a ottenerli, quindi realizzano remake delle stesse cose, ma gli umani non vogliono queste cose".

Johnson ha aggiunto: "Le persone vogliono cose fresche, vogliono provare nuove cose, vivere delle esperienze inedite, vedere cose nuove... Quindi non so, immagino che attualmente sia tutto un po' incasinato, non trovi?".

La scelta di diventare produttrice

Dakota, in precedenza, aveva parlato del motivo per cui aveva deciso di fondare la propria casa di produzione, Tea Time, sostenendo che troppo spesso nel mondo del cinema sono le persone totalmente prive di creatività a prendere le decisioni. L'attrice ha sottolineato: "Ed è davvero difficile fare dell'arte in quel modo. O realizzare qualcosa in grado di intrattenere".