Dakota Johnson: Pedro Pascal vuole che apra un suo OnlyFans per una ragione specifica

Dakota Johnson ha confessato che nientemeno che Pedro Pascal le ha recentemente dato un insolito consiglio per la sua carriera.

L'attrice di Cinquanta sfumature di grigio ha raccontato che il collega, con cui ha condiviso il set per il film Materialists, l'ha incoraggiata a creare un account su OnlyFans, la piattaforma online dove gli utenti condividono contenuti esclusivi, spesso sessualmente espliciti.

"Pedro Pascal mi ha detto che avrei dovuto avere un OnlyFans e che avrei potuto muovere il dito del piede e fare soldi", ha rivelato Johnson in una nuova intervista a Elle UK. "Dovrei farlo?", ha quindi chiesto all'intervistatore.

L'esperienza di Dakota Johnson con Onlyfans

Materialists: Pedro Pascal e Dakota Johnson si baciano appassionatamente per le strade di New York

Non è chiaro se Johnson pensi che Pascal stesse scherzando o meno, ma ha ammesso di non avere quasi nessuna familiarità con OnlyFans. "Non ne so nulla", ha detto dopo aver letto la domanda di un fan. "Non lo so. OnlyFans è il posto dove la gente va a guardare le persone che fanno cose strane? Le modelle di OnlyFans sono sexy? Sono diverse dalle modelle normali?".

Am I OK?: Dakota Johnson al Sundance 2022

Ma l'attrice è curiosa di conoscere la piattaforma. "Sento che guarderei le modelle di OnlyFans su Instagram se sapessi come farlo", ha detto Johnson. "Sembra interessante. Sembra intrigante".

Anche se probabilmente Johnson non intraprenderà presto una carriera su OnlyFans, alcune celebrità hanno già abbracciato la piattaforma: Denise Richards, Cardi B, Kate Nash e Lily Allen l'hanno utilizzata a un certo punto.

Di cosa parla il film Materialists, con Dakota Johnson e Pedro Pascal

Il ritorno alla regia di Celine Song, regista dell'acclamato Past Lives, è ambientato nel mondo degli organizzatori di matrimoni, e segue una giovane donna (Johnson) che riesce a trovare l'anima gemella per tutti i suoi clienti, ma che ha molti problemi nella sua vita sentimentale. A un certo punto, la protagonista sarà costretta a scegliere tra due partner, uno tutto da scoprire (Pascal) e uno che viene dal suo passato (Chris Evans).

Per chi non lo sapesse, Song è nota come esperta di triangoli amorosi, dopo che in Past Lives ha raccontato la storia degli amici d'infanzia Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), e il modo in cui il loro legame da bambini ha definito le loro vite, nonché il matrimonio di Nora con il marito Arthur (John Magaro). Il film ha esplorato magnificamente il modo in cui relazioni diverse lasciano un impatto diverso sulle nostre vite, e non ci aspettiamo niente di meno dal prossimo Materialists.

Song ha scritto, prodotto e diretto Materialists, e Johnson ha recentemente dichiarato a Collider di aver trascorso "un momento incredibile" lavorando con lei. "Sono profondamente innamorata di lei, di lei come regista e di lei come persona", ha aggiunto. La pellicola arriverà nelle sale americane il 13 giugno prossimo.