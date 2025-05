Dakota Johnson: "Quando ho detto ai miei genitori che volevo fare l'attrice mi hanno tagliato i fondi"

Crescere a Hollywood tra lusso, feste e ville da sogno è un privilegio, ma può trasformarsi in un'arma a doppio taglio per i figli dei vip più determinati a impartire qualche lezione di vita alla prole. È questo il caso di Dakota Johnson. La figlia delle star Melanie Griffith e Don Johnson ha rivelato che, quando ha detto ai suoi celebri genitori di voler fare l'attrice, loro per tutta risposta le hanno tagliato i viveri.

"Mi sono diplomata e ho fatto domanda solo alla Juilliard, ma non sono stata ammessa", ha raccontato Johnson alla co-star di Materialists Pedro Pascal durante un'intervista per Elle UK. "Il processo di selezione è stato orribile e terrificante. Quando vieni ammessa a un'audizione, è come essere in Chorus Line. Dovresti essere riconvocata per una seconda audizione, ma a me non è accaduto. La cosa non mi ha sconvolto più di tanto, perché in realtà non volevo andare all'università. Mi sembrava davvero sbagliato rinchiudermi in un posto così piccolo".

Il problema era che il padre dell'attrice, il divo di Miami Vice Don Johnson, aveva imposto una regola: avrebbe sostenuto economicamente la figlia finché lei avessero proseguito gli studi, ma una volta interrotti lei e i fratelli se la sarebbero dovuta cavare da soli.

"Non sono stata ammessa e mio padre mi ha tagliato i fondi perché non ero andata al college", ha ricordato Johnson. "Così ho iniziato a fare provini. Avevo 19 anni quando ho fatto The Social Network, e poi piccoli lavoretti e cose del genere."

Dakota Johnson in collegamento dalla propria abitazione

La dura strada verso il successo

Dopo aver ottenuto un piccolo ruolo nell'hit di David Fincher sul fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, Dakota Johnson è apparsa in una serie di commedie quali Beastly, 21 Jump Street, 5 anni di fidanzamento e Date and Switch prima di ottenere il ruolo da protagonista nel 2025 in Cinquanta sfumature di grigio, che ha fatto decollare rapidamente la sua carriera. Ma prima di allora ha dovuto faticare per sbarcare il lunario.

Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio, ruolo che ha svoltato la sua carriera

"Per un paio d'anni è stato difficile guadagnare. A volte andavo al mercato e non avevo soldi sul conto in banca o non riuscivo a pagare l'affitto. Dovevo chiedere aiuto ai miei genitori. Sono grata di aver avuto un padre e una madre che mi hanno aiutato davvero. Ma non è stato divertente. Il sistema delle audizioni è tremendo".

Don Johnson aveva già parlato apertamente della sua decisione di non sostenere economicamente la figlia durante un'ospitata al Late Night with Seth Meyers del 2021 spiegando:

"In famiglia abbiamo una regola: se continui a studiare, rimani sul libro paga. Se vai all'università, rimani sul libro paga. Verso la fine del liceo, sono andato da Dakota e le ho chiesto, 'Allora, vuoi andare a visitare qualche università?'. E lei mi ha risposto: 'Oh, no. Non andrò all'università'".

L'attore ha deciso di essere severo con la figlia, ribattendo: "Okay, sai cosa significa? Non sarai più a libro paga. Come farai?". E lei ha risposto: "Non preoccuparti".

"Tre settimane dopo aveva già ottenuto un ruolo in The Social Network di David Fincher, e il resto è, diciamo, storia del cinema", ha concluso Don jonson.