Denise Richards rivela come si sta adattando a OnlyFans: "Ci sto facendo di tutto, è davvero meraviglioso"

Denise Richards, dopo essersi unita a OnlyFans in sostegno di sua figlia, ha rivelato di aver iniziato ad innamorarsi della piattaforma, che considera un ottimo strumento per i content creators.

Denise Richards e Charlie Sheen hanno avuto due reazioni completamente diverse quando la loro figlia di 18 anni ha deciso di unirsi a OnlyFans e ora l'attrice, che ha deciso di iscriversi alla piattaforma in sostegno di sua figlia, ha parlato di come si sta adattando al sito web.

L'ex star di The Real Housewives of Beverly Hills sta ancora cercando di capire come navigare su OnlyFans, tuttavia, i suoi contenuti esclusivi costano già 25 dollari al mese per i suoi follower. In un'intervista con la rivista People, Denise ha svelato che sta iniziando a vedere il sito come la prossima grande evoluzione nelle interazioni tra fan e celebrità.

"Non ero a conoscenza di come funzionasse il sito quando mi sono iscritta ma ora penso che la piattaforma permetta ai creatori di essere in grado di comunicare con i fan in un modo più dinamico, permettendoci anche di mostrare chi siamo veramente", ha spiegato l'attrice.

Denise Richards ha concluso dicendo: "È una piattaforma molto sicura, dai 18 anni in su. Puoi fare quello che senti di fare: a me ha permesso di essere più interattiva con i fan. Ci sto facendo di tutto. Voglio dedicare spazio ai dietro le quinte per quanto concerne la moda e tante altre cose diverse. Penso che essere in grado di farlo sia davvero meraviglioso."