Dakota Johnson e Josh Hartnett nel cast di Verity, tratto da un bestseller di Colleen Hoover

Dopo il successo ottenuto da It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, un altro romanzo scritto da Colleen Hoover diventerà un film e nel cast ci saranno anche Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Amazon MGM Studios ha infatti annunciato lo sviluppo di Verity e il progetto sta iniziando rapidamente a prendere forma.

Il nuovo progetto tratto da un romanzo

Lo script del lungometraggio è firmato da Nick Antosca, basandosi sulle bozze scritte dalla stessa Colleen Hoover in collaborazione con Lauren Levin, Hillary Seitz, Angela LaManna, e Will Honley e April Maguire.

Josh Hartnett sarà uno dei protagonisti di Verity

Alla regia di Verity sarà impegnato Michael Showalter e il primo nome annunciato nel gruppo di interpreti era stato quello di Anne Hathaway, a cui si sono ora aggiunti quelli di Dakota Johnson e Josh Hartnett.

La star di Cinquanta sfumature di grigio sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva e anche Hathaway, tramite la sua Somewhere Pictures, sarà nel team della produzione.

Cosa racconterà Verity

Al centro della trama ci sarà Lowen Ashleigh (Johnson), una scrittrice in difficoltà alle prese con una grave crisi economica che la porta ad accettare un lavoro complicato. Jeremy Crawford (Hartnett), il marito della scrittrice di bestseller Verity Crawford (Hathaway), l'ha infatti assunta per completare i libri di una serie di successo che sua moglie non è riuscita a finire dopo un misterioso incidente. Dopo essere arrivata nella lussuosa residenza della famiglia, Ahsleigh si rende conto che le cose non sono come sembrano e un manoscritto incompleto e segreto potrebbe rivelare degli inquietanti dettagli riguardanti il passato della famiglia.

Lowen si avvicina a Jeremy e al figlio Crew, cercando di capire cosa c'è di vero nelle opere di Verity.