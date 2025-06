Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati di nuovo: "Stavolta sembra definitivo"

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati, ponendo così fine alla loro relazione, che durava da quasi otto anni, come hanno riferito diverse fonti a PEOPLE.

"Una fonte ha detto che questa volta la separazione è definitiva". Ovviamente, le due star non si sono ancora espresse sulla notizia e non è detto lo faranno, ma sembra ormai certa la fine della loro relazione.

L'attrice e il frontman dei Coldplay, che hanno iniziato la loro relazione nel 2017, sono stati fotografati insieme due settimane fa quando sono usciti insieme per le strade di Malibu il 16 maggio. In precedenza, a gennaio, i due erano stati visti mentre si tenevano per mano in India, dove Martin era in tournée con la sua band.

Il possibile matrimonio e la successiva rottura: la cronaca

Nel marzo 2024, un insider aveva dichiarato che Johnson e Martin erano in realtà fidanzati da "anni", anche se all'epoca in cui sono emerse le prime indiscrezioni su un possibile matrimonio, non avevano alcuna "fretta di sposarsi".

Quando nell'agosto del 2024 si sono diffuse le prime voci di una possibile rottura, un rappresentante dell'attrice aveva smentito tali affermazioni e aveva anzi dichiarato che la coppia era "felicemente insieme". Nello stesso periodo, un'altra fonte aveva aggiunto: "Certo, in passato hanno avuto problemi e si sono presi delle pause, ma ora le cose vanno benissimo. Entrambi amano le loro carriere. Stanno bilanciando le cose nel miglior modo possibile".

In precedenza Johnson aveva raccontato di essere molto presente nella vita dei due figli di Martin, avuti con l'ex moglie Gwyneth Paltrow, il figlio Moses e la figlia Apple, rispettivamente di 19 e 21 anni. "Amo quei ragazzi come se la mia vita dipendesse da loro", aveva dichiarato Johnson. "Con tutto il mio cuore".

Dopo il flop di Madame Web arriva Material Love

Archiviato il gigantesco insuccesso della pellicola Sony, rivedremo Dakota Johnson al cinema nella nuova pellicola diretta da Celine Song, regista nominata all'Oscar per Past Lives. Il cast del film vede anche la presenza di Pedro Pascal e Chris Evans nei panni dei due spasimanti della protagonista, interpretata da Johnson.

Material Love è ambientato nello sfarzoso e lussuoso mondo degli organizzatori di matrimoni per le classi più alte della società, e segue una giovane e ambiziosa donna che riesce a trovare l'anima gemella per tutti i suoi facoltosi clienti, ma che ha non pochi problemi nella sua vita sentimentale. Tutto crolla, infatti, quando sarà costretta a decidere tra un nuovo spasimante e un amore del suo passato.