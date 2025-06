Dakota Johnson "tradita" dal vestito durante il Tonight Show: "Nessuno ha una coperta?"

Breve disavventura per la star di Madame Web e Cinquanta sfumature di grigio nel corso dell'ultima puntata dello show condotto da Jimmy Fallon.

Dakota Johnson ha partecipato alla puntata del Tonight Show with Jimmy Fallon e si è presentata con un abito nero molto corto che le ha subito procurato qualche problema durante l'ospitata.

"Oh mio Dio, è l'abito sbagliato" ha esordito l'attrice, mentre Fallon ha iniziato a ironizzare, affermando come secondo lui fosse perfetto ma che il suo obiettivo doveva essere quello di non muoversi.

Dakota Johnson e il problema dell'abito al Tonight Show

La puntata è proseguita con diversi momenti di imbarazzo, e Dakota Johnson che ogni tanto chiedeva al conduttore di avvisarla se poteva nascere un problema durante l'intervista proprio legato all'abito.

L'attrice di Madame Web ha trascorso tutto il tempo ad aggiustarsi il vestito e ad un certo punto ha scherzato:"Qualcuno ha qualcosa come una coperta da prestarmi?".

In soccorso di Dakota Johnson è arrivato un maglione in regalo da Jimmy Fallon, che gli era stato regalato anni prima da Don Johnson, padre di Dakota:"Come in Quattro amiche e un paio di jeans" ha dichiarato Johnson, molto più rilassata dopo aver appoggiato il maglione sopra al vestito.

I precedenti con gli abiti di Dakota Johnson

Non è la prima volta che Dakota Johnson dimostra di saper gestire con disinvoltura un momento imbarazzante legato all'abito che indossa durante un evento pubblico.

Lo scorso giugno, durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live, ha dovuto tenere sorretto il vestito per tutta la puntata dopo che l'unica spallina che aveva si era rotta proprio all'inizio della conversazione. È anche possibile che quella al Tonight Show fosse una gag nata proprio sulla scia di ciò che accadde nello show di Kimmel.

Pedro Pascal e Dakota Johnson in una scena di Materialists

A settembre arriverà anche nelle sale italiane il suo ultimo film, Materialists, in cui ha recitato con Chris Evans e Pedro Pascal.