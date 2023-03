Daisy Ridley entra nel cast della nuova serie Amazon The Better Liar

Daisy Ridley sarà la protagonista e la produttrice esecutiva della nuova serie drammatica di Prime Video, The Better Liar, basata sull'omonimo romanzo di Tanen Jones.

Sarà Daisy Ridley la protagonista, nonché produttrice esecutiva, della nuova serie drammatica Amazon The Better Liar. Lo show, scritto e prodotto da Raelle Tucker, è basato sull'omonimo romanzo di Tanen Jones.

In The Better Liar, che vede anche Siobhan Bachman come produttore esecutivo, "quando una donna assume un sosia nel tentativo di nascondere la morte di sua sorella e rivendicare la loro eredità condivisa, il suo inganno rivela una rete di pericolosi segreti".

Un nuovo ruolo dunque per Daisy Ridley, nota al pubblico soprattutto per aver interpretato Rey nel franchise di Star Wars.

L'attrice ha girato il thriller noir Magpie, e apparirà prossimamente in The Marsh King's Daughter e Young Woman and the Sea.

Raelle Tucker è la showrunner del prossimo thriller The Power. Inoltre, tra le serie tv a cui ha lavorato troviamo Supernatural, True Blood, The Returned, Jessica Jones e Sacred Lies.