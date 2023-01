Daisy Ridley conferma: l'attrice si è sposata con Tom Bateman

Daisy Ridley ha confermato che si è sposata con Tom Bateman, collega che ha incontrato sul set di Assassinio sull'Orient Express nel 2017.

La coppia non ha mai parlato pubblicamente della propria vita privata, anche se se era stata immortalata insieme nel quartiere di Primrose Hill nel 2019 ed era stata al centro dei gossip dopo che l'interprete di Rey in Star Wars era stata avvisata con un anello di fidanzamento al dito.

Durante le interviste rilasciate in occasione della sua partecipazione al Sundance Film Festival 2023, Daisy Ridley ha ora annunciato: "Sì! Mi sono sposata!".

L'attrice non ha però rivelato nessun altro dettaglio riguardante le nozze con Tom Bateman.

Nel 2019 la giovane star aveva spiegato: "Non ho mai parlato della mia vita privata e non ne parlerò ora. Sono consapevole di quante informazioni sulla mia vita siano lì fuori, quindi è una cosa di cui non voglio parlare...".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Daisy Ridley in una sequenza

Daisy aveva inoltre ammesso che si era allontanata dall'attenzione dei media e tenuta lontana dai fan a causa della reazione negativa legata alla trilogia di Star Wars. L'attrice, pur avendo ricordato di aver ricevuto molto affetto, ha dovuto affrontare molti commenti negativi e aveva sottolineato che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma i contenuti sui social media avevano avuto un impatto negativo su di lei quando leggeva alcune notizie: "Cercavo di non vedere cose su Star Wars, vedevo i titoli e pensavo 'O mio dio, è così sconvolgente'. Ed è stato complicato, ma ero davvero orgogliosa di quello che avevamo fatto e sono elettrizzata dal far parte della saga".