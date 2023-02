Daisy Jones & The Six: un altro singolo e data d'uscita nel nuovo trailer del musical-drama di Prime Video

Daisy Jones & The Six ha ora un nuovo trailer che regala un altro brano della colonna sonora e conferma la sua data d'uscita su Prime Video.

Amazon Prime Video ha recentemente condiviso un nuovo trailer dedicato a Daisy Jones & The Six. Il video è sulle note della canzone Look at Us Now, secondo brano inedito ad essere anticipato con un trailer, e confermano la sua data d'uscita ufficiale: il 3 marzo.

Creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, e basata sul romanzo di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six segue la storia dell'iconica band degli anni '70, capitanata da due cantanti solisti: Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin).

Nel trailer vediamo questi due personaggi coinvolti in una complicata collaborazione musicale che catapulta rapidamente la band dall'oscurità a una fama gigantesca. Così mentre continuano a collaborare la loro chimica artistica diventa rapidamente personale. La storia del gruppo, però, si ferma dopo uno spettacolo tutto esaurito al Soldier Field di Chicago. Decenni dopo i ragazzi accettano finalmente di rivelare la verità. Questa è la storia di come un gruppo iconico è imploso all'apice del successo.

Nel cast di Daisy Jones & The Six troviamo anche: Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be e Tom Wright, con la speciale partecipazione di Timothy Olyphant.