Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer è tra le serie più viste di Netflix

Mostro - La storia di Jeffrey Dahmer è diventata rapidamente una delle più grandi serie televisive di Netflix di sempre. La miniserie di Ryan Murphy, che vede Evan Peters nei panni del famigerato serial killer, ha accumulato 299,84 milioni di ore visualizzate durante la seconda settimana in cui è stata disponibile sul servizio streaming.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer si pone quindi, come riportato da Deadline, solo dietro alla quarta stagione di Stranger Things come la seconda serie in lingua inglese più vista di Netflix in una settimana. Per la quarta stagione della serie firmata dai fratelli Duffer si parla infatti di 335 milioni di visualizzazioni. La miniserie di Murphy, invece, ha anche superato la seconda stagione di Bridgerton, che si è conclusa con 252 milioni di ore visualizzate.

Dahmer: un momento della serie

Dahmer è diventata la nona serie più popolare su Netflix dopo soli 12 giorni con 496,05 milioni di ore visualizzate ponendola così al di sopra della quarta stagione di Ozark, che è stata vista per 491 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni e dietro la seconda stagione di Tredici con 496,1 milioni di ore.

Si può quindi immaginare che, con una visione di 28 giorni interi, Mostro - La storia di Jeffrey Dahmer si sposterà in classifica tra i primi cinque - la quinta stagione di Lucifer è stata vista per 569 milioni di ore e potrebbe superare la seconda stagione di Bridgerton con 656 milioni di ore. La quarta stagione di Stranger Things è stata vista per 1,35 miliardi di ore durante il suo primo mese.

Dahmer è stata inoltre inserita, insieme a Squid Game e allo show dei fratelli Duffer, tra le serie originali di maggior successo di sempre dello streamer.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story) è una miniserie televisiva statunitense, basata sulla biografia del serial killer cannibale Jeffrey Dahmer, che terrorizzò lo Stato del Wisconsin tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90.