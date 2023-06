Daddy Ball: Jason Bateman regista e protagonista della nuova serie Netflix

Jason Bateman sarà regista e protagonista di Daddy Ball, serie Netflix che adatterà un articolo di Esquire scritto da David Gauvey Herbert nel 2021.

L'articolo in questione è incentrato su un accesa rivalità tra due padri sfociata in numerose denunce e disavventure varie.

Deciso a non seguire le orme del padre, Bobby Sanfilippo si è trovato a fare il contrario con suo figlio. È rimasto invischiato in un'epica rivalità tra padri con un uomo di nome John Reardon che ha portato i tabloid a definirlo "uno Steinbrenner della contea di Suffolk", "gravemente malato" e uno dei peggiori padri nella storia degli sport giovanili.

La storia inizia nel mondo della Little League di baseball e si espande in una guerra simile a quella di Lo Scontro tra due piccoli padri criminali. Sia Sanfilippo che Reardon non hanno una fedina penale immacolata, ma quello che è successo nell'estate del 2012 al Baseball Heaven definirà per sempre loro e le loro famiglie. Le denunce per stalking, gli sms minacciosi e un arresto ingiustificato sono alla base di tutto, e questa è una storia che parla di quanto i padri siano disposti a fare per i loro figli.

Julia Garner conquista il terzo Emmy per Ozark: "Grazie per aver scritto Ruth, ha cambiato la mia vita"

Una storia che sembra calzare a pennello per Bateman, reduce dal successo di Ozark sempre su Netflix e anche lì alle prese con la vita "complicata" di un padre di famiglia.