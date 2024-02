Jason Bateman protagonista della nuova commedia The Chaperone

Jason Bateman sarà il protagonista di The Chaperone, la prossima commedia diretta da Will Speck e Josh Gordon.

Jason Bateman sarà protagonista di The Chaperone, la prossima commedia diretta dalla celebre coppia di registi Will Speck e Josh Gordon, nota per titoli come Due cuori e una provetta. Il film sarà prodotto dalla Aggregate Films di Bateman e Michael Costigan e da Amanda Anka di AF., Gordon e Speck produrranno attraverso la loro Speck Gordon Inc.

Jimmy Warden di Cocainorso scriverà la sceneggiatura ma i dettagli della trama non sono stati resi noti. Si tratta della terza collaborazione tra Bateman, Speck e Gordon, dopo i film Due cuori e una provetta e La festa prima delle feste, in cui l'attore ha recitato al fianco di Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston: le foto delle vacanze con gli amici Jimmy Kimmel e Jason Bateman

I lavori recenti

Bateman è stato recentemente co-protagonista del film Air - La storia del grande salto, diretto da Ben Affleck, e Aggregate ha prodotto Hit Man, diretto da Richard Linklater e acquisito da Netflix al Toronto Film Festival quando con un accordo di 20 milioni di dollari. Bateman e Speck & Gordon sono rappresentati da CAA. Bateman è inoltre affiancato da Aleen Keshishian e Hansen Jacobsen di Lighthouse.