Oscar 2022, Cyrano potrà essere candidato per la Musica e le Canzoni Originali

Cyrano, il film diretto da Joe Wright tratto dallo spettacolo teatrale di Erica Schmidt, potrebbe ottenere una nomination agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Colonna Sonora Originale.

La possibilità è stata data grazie al fatto che Aaron e Bryce Dessner, ovvero i The National, hanno composto dei brani strumentali diversi da quelli ideati per la storia portata sul palcoscenico.

I Dessner hanno inoltre modificato le canzoni che vengono poi interpretate dai protagonisti del film Cyrano grazie alla collaborazione di Matt Berninger e sua moglie Carin Besser, che hanno firmato i testi del progetto.

Le canzoni originali Every Letter, interpretata dall'attrice Hayley Bennett, e Somebody Desperate, che è stata usata sui titoli di coda, sono inoltre in corsa per un Oscar nella categoria Miglior Canzone Originale.

Le nuove regole dell'Academy approvate nel 2021 hanno abbassato la percentuale della musica originale dal 60% al 35% rispetto al totale presente in un film, permettendo quindi a Cyrano di poter puntare ai premi dell'Academy. Joe Wright ha girato il film con star Peter Dinklage e Hayle Bennett durante la pandemia nella città di Noto, in Sicilia, cercando di limitare il più possibile il numero delle comparse.

Le canzoni e la musica originale sono inoltre state modificate per adeguarsi alla visione del regista. I Dessner hanno coinvolto la London Contemporary Orchestra e hanno continuato il lavoro anche a distanza grazie alle nuove tecnologie che hanno permesso di interagire a distanza. Tutte le performance sono state realizzate dal vivo sul set.

La sinossi anticipa: "In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all'avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennett), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)."