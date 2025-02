Cynthia Erivo sarà Gesù in Jesus Christ Superstar all'Hollywood Bowl

Cynthia Erivo, celebre per il suo ruolo in Wicked, prenderà il posto del protagonista maschile nel classico musical Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, in scena quest'estate all'Hollywood Bowl.

Le rappresentazioni del musical inizieranno il 1° agosto e proseguiranno fino al 3 dello stesso mese. Ulteriori dettagli sul cast saranno comunicati a breve. La regia e le coreografie saranno curate da Sergio Trujillo, mentre Stephen Oremus sarà il direttore musicale e dirigerà anche l'orchestra.

Il precedente ruolo di Maria Maddalena e l'attuale sfida nei panni di Gesù

Nel 2020, la Erivo aveva già interpretato Maria Maddalena nel progetto Jesus Christ Superstar: She Is Risen, un album in due volumi interamente al femminile. In quel contesto, aveva eseguito brani come "Everything's Alright" e "I Don't Know How to Love Him". Ora, nel ruolo di Gesù, la Erivo interpreterà brani iconici come "Hosanna", "The Last Supper" e "Gethsemane".

The Outsider: un primo piano di Cynthia Erivo

"Quest'estate sarà decisamente intensa!", ha scritto Erivo su Instagram, condividendo il suo entusiasmo per il nuovo ruolo. "Non vedo l'ora".

Inoltre, l'Hollywood Bowl ha annunciato per la stagione estiva l'Opening Night con Hugh Jackman, che si esibirà in un programma che include canzoni tratte da The Greatest Showman, The Music Man e altre ancora. Questo evento esclusivo, che vedrà la partecipazione dell'Orchestra dell'Hollywood Bowl, si terrà sabato 7 giugno e avrà l'obiettivo di raccogliere fondi per i programmi educativi musicali della Filarmonica di Los Angeles.

La programmazione estiva dell'Hollywood Bowl prevede anche concerti di artisti come John Legend, Cyndi Lauper, John Fogerty, Josh Groban, Charlie Wilson, Alabama Shakes, Rick Springfield e Diana Ross.