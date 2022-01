Cynthia Erivo interprete e produttrice del film Netflix Blink Speed

La cantante e attrice Cynthia Erivo, che presto sarà nel Pinocchio Disney e in Luther, a fianco di Idris Elba, sarà interprete e produttrice del film Netflix Blink Speed.

Cynthia Erivo si prepara a interpretare e produrre per Netflix la pellicola fantascientifica Blink Speed. Basato sul racconto breve di Eric Brown, il film vedrà Erivo nel ruolo di una giovane donna perseguitata da una rara e misteriosa abilità acquisita dopo un'esperienza pre-morte. La sua nuova abilità potrebbe anche essere la chiave per svelare la verità dietro i suoi ricordi del passato frammentati.

Harriet: Cynthia Erivo in una scena del film

Eric Brown scriverà la sceneggiatura che sarà prodotta da Matt Jackson insieme a Cynthia Erivo e Solome Williams con la loro compagnia Edith's Daughter.

Di recente, Cynthia Erivo è stata scelta insieme ad Ariana Grande per interpretare l'adattamento del popolare musical di Broadway Wicked nel ruolo di Elphaba, futura Strega Cattiva dell'Ovest e rivale di Glinda (Ariana Grande). Le riprese del film prenderanno il via in estate.

Erivo affiancherà, inoltre, Idris Elba in Luther, film tratto dalla serie poliziesca di culto BBC.