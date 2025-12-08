Golden Globes 2026: Wagner Moura e Cynthia Erivo stabiliscono nuovi primati con le loro nomination

I due attori sono in corsa per un'ambita statuetta grazie alle interpretazioni nei film The Secret Agent e Wicked - Parte 2.

Le nomination ai Golden Globes 2026 hanno permesso ad alcune star di stabilire alcuni primati, come accaduto a Wagner Moura e Cynthia Erivo.

La cerimonia di premiazione si svolgerà l'11 gennaio 2026 e sarà trasmessa in tv alle 2 di notte, ora italiana, in tutto il mondo.

Un primato per il Brasile

Wagner Moura è entrato nella storia dei Golden Globes diventato il primo attore brasiliano a ottenere una nomination nella categoria come Miglior Attore Protagonista in un film drammatico grazie al ruolo interpretato in The Secret Agent, diretto da Kleber Mendonca Filho.

L'attore ha già ottenuto una vittoria storica grazie al riconoscimento assegnato dal New York Film Critics Circle, diventando il primo attore latinoamericano a conquistare il premio.

Ai Golden Globes Moura dovrà affrontare la concorrenza di Joel Edgerton (Train Dreams), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners) e Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

Un primato grazie a Wicked

Cynthia Erivo, invece, è diventata la prima attrice nera a conquistare per due volte la nomination come Migliore Attrice Protagonista in una Commedia o musical nella storia dei premi assegnati dall'Hollywood Foreign Press Association.

L'attrice è riuscita nell'impresa grazie alla sua interpretazione di Elphaba in Wicked - Parte 2, diretto da Jon M. Chu, di cui potete leggere la nostra recensione.

Wicked: Cynthia Erivo in una sequenza del film

Le sue 'avversarie' l'11 gennaio saranno Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) ed Emma Stone (Bugonia).

Prima di Cynthia solo altre 12 attrici nere hanno ricevuto una candidatura nella stessa categoria e solo Angela Bassett ha conquistato il premio nel 1994 per la sua interpretazione di Tina Turner in Tina - What's Love Got to Do with It.

Per scoprire se Cynthia stabilirà un nuovo record conquistando il Golden Globe bisognerà quindi attendere gennaio!