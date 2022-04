Troy Kotsur: la star di Coda ricrea le scene più iconiche del cinema nella lingua dei segni americana

Troy Kotsur è un uomo dai molti talenti ma, prima di tutto, è un attore innamorato del suo mestiere. Nel corso di un'intervista con Variety, il protagonista di Coda - I segni del cuore ha ricreato le più iconiche scene del cinema nella lingua dei segni americana.

Nella cover story realizzata da Variety, Troy Kotsur ha discusso il suo trionfo agli Academy Award con Coda - I segni del cuore e ha ricreato alcune delle più iconiche scene del cinema nella lingua dei segni americana (ASL).

L'interprete si è calato nei panni di Vito Corleone ne Il Padrino e ha riprodotto la celebre battuta: "Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare". Ha poi vestito i panni di Benjamin Braddock ne Il laureato interrogando Mrs. Robinson sul suo potenziale tentativo di seduzione. Kotsur ha anche interpretato Brody ne Lo squalo di Steven Spielberg ("Serve una barca più grande"), Darth Vader in Star Wars - L'impero colpisce ancora ("Sono tuo padre"), il colonnello Nathan R. Jessep in Codice d'onore ("Tu non puoi reggere la verità!") e, infine, James Bond e la sua proverbiale "Il mio nome è Bond... James Bond".

Diretto da Sian Heder, Coda - I segni del cuore racconta la storia di Ruby, una ragazza diciassettenne, l'unica persona udente in una famiglia di persone sorde. Il film è disponibile su AppleTV Plus e il 31 marzo è stato distribuito nei cinema italiani da Eagle Pictures.

Il film diretto da Sian Heder (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Coda - I segni del cuore) ha vinto tre Premi Oscar su tre candidature ricevute.