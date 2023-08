Cuori in Atlantide stasera su Iris: trama, cast del film con Anthony Hopkins da un racconto di Stephen King

Stasera su Iris va in onda Cuori in Atlantide: trama e cast del film con Anthony Hopkins basato su un racconto di Stephen King

Stasera 4 agosto 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, va in onda Cuori in Atlantide, pellicola del 2001 diretta da Scott Hicks. La sceneggiatura, adattata da un racconto di Stephen King, è stata scritta da William Goldman. Le musiche sono di Mychael Danna. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Cuori in Atlantide: un giovanissimo Anton Yelchin in una scena del film

Cuori in Atlantide: Trama

Anni 60, il piccolo Bobby Garfield sta per compiere 11 anni e due avvenimenti stanno per stravolgere non solo quell'estate ma forse tutta la sua vita: al posto della bicicletta tanto sognata la madre gli regala la "tessera per adulti" della biblioteca e uno strano vecchio affitta una stanza a casa sua: Ted Brautigan. L'uomo si rivelerà non solo una voce saggia da cui Bobby imparerà molto ma anche un amico, con un misterioso segreto.

Curiosità

Cuori in Atlantide è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Gennaio 2002. La data di uscita originale è il 28 Settembre 2001 negli USA.

Il film è stato in produzione dal 2 Ottobre 2000 al 12 Febbraio 2001; le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

La pellicola si basa sul racconto Uomini bassi in soprabito giallo di Stephen King, incluso nella la sesta antologia di racconti dello scrittore americano.

Per questo film Anton Yelchin ha ottenuto il Young Artist Award 2001. L'artista è scomparso tragicamente nel 2016. Durante le riprese di questo film, il regista Scott Hicks ha dichiarato che fu costretto ad utilizzare uno stratagemma per far ridere Anton.

Traler e criitica

Cuori in Atlantide è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 49% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 55 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10