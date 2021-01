Cuori in Atlantide: Anton Yelchin non riusciva a ridere durante una scena, ecco perché

Anton Yelchin non riusciva a ridere durante una scena di Cuori in Atlantide e il regista fu costretto ad utilizzare uno stratagemma.

Il regista Scott Hicks di Cuori in Atlantide ha dichiarato che una delle sfide più difficili che è stato costretto ad affrontare sul set del film è stata quella di far ridere Anton Yelchin nella scena in cui Sir Anthony Hopkins imita il suono di una scoreggia.

Cuori in Atlantide: un giovanissimo Anton Yelchin in una scena del film

Yelchin è cresciuto in un'atmosfera in cui ridere a bocca aperta era considerato qualcosa di molto scortese quindi per lui non era naturale farlo neanche durante le riprese di un film, perfino durante un suo primo piano in cui Hopkins abbaiava come un cane sullo sfondo.

Fortunatamente il regista ho risolto questo problema grazie ad una ripresa "fuori campo": la telecamera lo ha sorpreso a sorridere dopo che Scott aveva detto "taglia"; ai cineasti è piaciuto molto l'effetto ed hanno deciso di includere la scena nel film.

Cuori in Atlantide ha ricevuto recensioni contrastanti su Rotten Tomatoes, ha un indice di gradimento del 49% basato sulle recensioni di 137 critici, con un punteggio medio di 5,8/10 e il consenso critico del sito recita: "La pellicola è ben recitata e bella da vedere ma i contenuti sono molto superficiali."