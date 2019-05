Cruella: Emma Thompson nel cast del live action su Crudelia De Mon?

Cruella, il live-action della Disney che farà da prequel alla storia di Crudelia De Mon, ha inserito nel suo cast un'altra punta di diamante, Emma Thompson. Ma che ruolo avrà nel film?

La pellicola sarà una sorta di prequel de La carica dei 101 e seguirà la storia di una giovane Crudelia, interpretata da Emma Stone. Il personaggio di Emma Thompson non è stato rivelato, anche se alcuni voci di corridoio parlano di un ruolo da villain, quello della Baronessa. Per questa parte sono state considerate anche Charlize Theron, Nicole Kidman, Juliane Moore e Demi Moore. Il film sarà diretto da Craig Gillespie, regista di Tonya, e la sceneggiatura sarà di Tony McNamara, autore de La Favorita.

Emma Thompson sta per comparire in diversi film molto attesi, come Men in Black International e The Voyage of Doctor Doolittle, con Robert Downey Jr e Tom Holland; mentre sarà nota ai più per il suo ruolo nel franchise di Harry Potter, oltre a quelli in Love Actually, al premio Oscar conquistato per Ragione e sentimento.

Questo ruolo sarà il terzo per l'attrice nel mondo Disney, dopo aver dato la voce a Mrs. Brick ne La bella e la bestia e aver interpretato P.L. Travers in Saving Mr. Banks. Cruella arriverà nelle sale il 23 dicembre 2020.

