Cruella: Emily Beecham nel cast del film Disney

Cruella, il film live-action della Disney come prequel de La carica dei 101, avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice Emily Beecham, vincitrice del premio come Miglior Attrice al Festival di Cannes 2019.

Il progetto con protagonista il premio Oscar Emma Stone racconterà le origini di Cruella, in italiano chiamata Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney.

La produzione non ha rivelato che parte è stata assegnata a Emily Beecham che reciterà accanto a Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya, e il film arriverà nei cinema americani il 28 maggio 2021.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox.

Il progetto tratto dal classico d'animazione La carica dei 101 viene descritta come una "storia delle origini punk rock ambientata nei primi anni '80" che racconterà l'origine della malvagità di Crudelia De Mon.

Emily Beecham è stata la protagonista di Little Joe, accanto a Ben Whishaw e Kerry Fox, e la sua performance le ha fatto conquistare l'ambito premio di Miglior Attrice a Cannes. L'attrice ha recitato anche in show come The Badlands, Outside the Wire e Daphne.