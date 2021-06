Cruel Peter: il thriller sovrannaturale è il terzo film più visto su RaiPlay

Il thriller gotico sovrannaturale Cruel Peter, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini, è il terzo film più visto su RaiPlay durante la sua prima settimana di programmazione.

Il progetto, prodotto da Armosia e Rai Cinema, è arrivato in esclusiva in streaming il 21 maggio e continua ad avere dei buoni dati relativi alle visualizzazioni durante i giorni feriali.

A livello internazionale, Cruel Peter ha già debuttato sulle principali piattaforme streaming: Amazon Prime in America e Netflix in UK, registrando anche lì ottimi dati di visualizzazione. Numeri alti anche per le vendite internazionali: ben 60 Paesi ne hanno acquistato i diritti, fino ad oggi.

Alla regia sono stati impegnati Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Christian Bisceglia e le musiche originali sono state composte da Luca Balboni. Leonardo Cruciano e Nicola Sganga si sono poi occupati degli effetti speciali.

Il cast di Cruel Peter è composto da Henry Douthwaite, Katia Greco, Rosie Fellner, Aran Bevan e con Zoe Nochi nel ruolo di Liz.

Cruel Peter, la recensione: Folklore italiano e ambizioni internazionali

Messina, Sicilia, 1908. Peter ha tredici anni ed è l'unico erede di una ricchissima famiglia di commercianti inglesi, gli Hoffmann. Viziato e prepotente commette atroci crudeltà nei confronti degli animali, della servitù e dei bambini che frequentano la sua casa. Nessuno ha il coraggio di ribellarsi alle sue cattiverie, finché Alfredo, il figlio del giardiniere, decide che è venuto il momento di fargliela pagare. Lo cattura e lo nasconde in un luogo inaccessibile. Centoundici anni dopo, l'archeologo inglese Norman Nash giunge a Messina, accompagnato dalla figlia tredicenne Liz, per valutare il restauro dello storico Cimitero Inglese sito all'interno del Cimitero Monumentale. Nel corso degli scavi, il ritrovamento di una lapide riguardante la scomparsa di Peter, avvenuta tre giorni prima del catastrofico sisma del 1908, lo mette sulle tracce di un antico mistero che sconvolgerà per sempre la vita della sua famiglia.