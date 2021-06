Crudelia: le scene tagliate del film descritte dal regista

Il regista di Crudelia, Craig Gillespie, ha descritto le scene tagliate del film con Emma Stone, rivelando quale attore ha recitato le battute più sorprendenti che però sono stati costretti ad escludere in fase di montaggio.

A partire dalla scorsa settimana, nelle sale italiane e su Disney+ è disponibile Crudelia, il film che vede Emma Stone impegnata nel ruolo del celebre villain de La carica dei 101. Durante un'intervista rilasciata a Collider per la promozione del suo nuovo lungometraggio, il regista Craig Gillespie ha spiegato che ben poco materiale del film è stato eliminato in sala di montaggio. "Non abbiamo molte scene eliminate. Lo pianifico io. Mi siedo e faccio una lista delle riprese con il mio direttore della fotografia, Nicolas Karakatsanis. Tutto è girato per essere poi montato. Il modo in cui giriamo le scene, sappiamo quale inquadratura va con quale inquadratura, quindi tutto viene messo insieme".

Una volta premesso questo, Gillespie ha quindi descritto la principale scena tagliata: "C'era una scena in cui la Baronessa taglia uno dei disegni di Crudelia. Probabilmente sono 45 secondi e abbiamo perso quella scena. Stava modulando l'umorismo nel terzo atto del film". Questa scena rappresenta il taglio più consistente ma il regista ha rivelato che molti altri momenti più piccoli non hanno fatto parte del film. "Paul (Walter Hauser, ndr) ha fatto cose molto divertenti durante le riprese. Si trattava di capire quanto volevamo mantenere l'attenzione su ciò che stava accadendo rispetto a queste punteggiature di umorismo", ha detto Gillespie, aggiungendo: "Questa è l'unica cosa. Ci sono alcune battute di Paul che ho adorato nel terzo atto, che però semplicemente non si adattavano al tono che caratterizzava quel punto del film. È un così grande improvvisatore che ci sono infinite linee alternative nate da lui".

Crudelia è interpretato da Emma Stone nel ruolo della protagonista, Emma Thompson in quello della Baronessa von Hellman, Paul Walter Hauser nel ruolo di Horace, Joel Fry come Jasper, Emily Beecham come Catherine, John McCrea come Artie, Kirby Howell-Baptiste come Anita Darling, Kayvan Novak come Roger e Mark Strong come John.