Un nuovo live-action Disney è alle porte, e questa volta si tratta di Crudelia, il film dedicato al celebre villain de La Carica dei 101, interpretato in questa istanza da Emma Stone. Ma come sarà la pellicola? ecco le prime reazioni della stampa estera, che in alcuni casi hanno paragonato il film a Il Diavolo Veste Prada.

Come sempre dopo le prime anteprime di un film molto atteso, il sito Collider ha raccolto alcune delle prime reazioni sui social dei critici che hanno avuto modo di vederlo, e sembra che per Crudelia, il suo cast e la sua crew il giudizio sia ampiamente positivo.

"Crudelia potrebbe essere la più grande sorpresa dell'estate. Spavaldo, dark e meravigliosamente anti-Disney. Emma Stone è la perfezione come Crudelia. Trucco e parrucco, scenografie e costumi sono delle scommesse sicure per le nomination agli Oscar. Paul Walter Hauser è fantastico e il cane Winks è adorabile" scrive Scott Menzel di We Live Entertainment, e continua a tessere le lodi del film aggiungendo, tra le altre cose, che non è un film per bambini e si differenzia da ogni altro live-action finora. Inoltre, afferma "È la combinazione perfetta tra Batman Returns e Il Diavolo Veste Prada".

"Ci sono due regine in #Crudelia. Emma Stone & Emma Thompson, e brillano entrambe in una lotta a chi è più perfida. Di grande intrattenimento, questa storia del mio cattivo Disney preferito è una gioia per gli occhi con la sua Londra anni '70 e l'alta moda. Il film è troppo lungo, ma in alto i calici per Crudelia" ha dichiarato invece Tania Lamb del The Geeky Show.

"Ho generalmente zero interesse nei remake live-action o nelle origin stories dei villain ma... Ho visto Crudelia ed è una vera bomba" ha scritto invece Joel Meares, Editor-in-chief di Rotten Tomatoes "Se il Diavolo veste Prada che incontra Le Streghe e La morte ti fa bella fa al caso vostro, vedetelo".

"#Crudelia è iconico. Emma Stone/Emma Thompson sono un abbinamento davvero subdolo che mettono alla prova i limiti di un film Disney. Aggiungeteci i costumi (perfetti), le scenografie (perfette) + un cane con un solo occhio e una benda da pirata (la perfezione) e avete un po' di magia oscura Disney" conviene Shannon McGrew di Nightmarish Conjurings "In più, sono davvero contenta del fatto che #Crudelia abbia avuto un regista come Craig Gillespie, che ha esplorato il genere horror con il remake di Fright Night del 2011, perché ha aiutato a impostare dei sottotoni più dark e più insidiosi. E poi ha diretto Lars e una ragazza tutta sua, che adoro".

E conclude consigliando a chi è rimasto poco soddisfatto o un po' scettico dopo i trailer di dare una chance al film, perché "resterete relativamente sorpresi dalla direzione intrapresa dalla storia".

Crudelia arriverà il 26 maggio al cinema e su Disney+ con Accesso VIP.