Crudelia: nel nuovo trailer italiano del film Disney la villain muove i primi passi

Nel nuovo trailer italiano di Crudelia la Disney sembra voler chiarire una volta per tutte perchè lei ha qualcosa in più di tutti gli altri villain. E la spiegazione esce direttamente dalla bocca di Emma Stone: "vorrei sottolineare che sto facendo tutto questo con i tacchi".

Dove il "tutto questo" è la scalata della giovane Estella De Vil, vera identità della più famosa Crudelia de Mon, nell'impero fashion della Baronessa von Hellman interpretata da Emma Thompson.

La regola per il successo, dettata proprio dall'austera aristocratica all'inizio del nuovo video, è una sola e molto chiara: non avere a cuore nessuno oltre a se stessi e alla propria missione.

Ed Estella, ragazza minuta dai capelli rossi, dimostrerà alla sua maestra dannatamente chic di aver appreso fin troppo bene la lezione, tanto da entrare in aperto conflitto con lei. Perchè nel mondo c'è spazio per un solo demonio in pelliccia, e spetta a Crudelia de Mon.

Cruella: Emma Stone nella prima foto del film

Il film con protagonista Emma Stone racconterà le origini di Cruella, in italiano chiamata Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney. Nel cast del lungometraggio anche da Emily Beecham, Mark Strong, Paul Walter Hauser e Joel Fry. Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox. Crudelia arriverà nei cinema il 28 maggio 2021 (salvo disponibilità delle sale) e in streaming su Disney+ con accesso VIP.