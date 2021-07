Crudelia: in arrivo il manga che racconta una storia prequel del film

Ad agosto sarà messo in vendita un manga ideato come storia prequel di Crudelia, il film Disney con star Emma Stone.

Crudelia, il film Disney con star Emma Stone, avrà un manga ideato come prequel della storia raccontata sugli schermi.

Viz Media ha infatti pubblicato la copertina del progetto editoriale che sarà in vendita negli Stati Uniti nel mese di agosto e che racconterà una nuova avventura di Estella.

Il manga ispirato a Crudelia, in vendita dal 3 agosto, si intitola Black, White and Red ed è stato realizzato dall'artista Hachi Ishie.

La sinossi del nuovo progetto dichiara: "Non era nata Crudelia. Con il dono del talento, innovazione e ambizione, Estella sognava di diventare stilista, ma il mondo sembrava intento ad assicurarsi che i suoi sogni non diventassero mai realtà. La vita di una ladra amatoriale è difficilmente glamour, ma negli anni '70 a Londra, a un punto di svolta per la moda, Estella ha una visione per se stessa e i suoi modelli, se solo potesse permettere di realizzarli! Date uno sguardo alla vita in strada di Estella con i suoi migliori amici e partner nel mondo del crimine, Horace e Jasper, prima che la famigerata diva Crudelia emerga peer assicurarsi che nessuno la ostacoli".

Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata dall'attrice premio Oscar Emma Stone, nella Londra degli Anni Settanta che cattura l'attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.