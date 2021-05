Crudelia: t-shirt, borse e una bambola a edizione limitata nella collezione ShopDisney

La collezione ShopDisney dedicata al film Crudelia, in arrivo nei cinema e su Disney+, comprende t-shirt. borse, una bambola a edizione limitata e tanto altro merchandise esclusivo.

Crudelia, il nuovo film live-action Disney con Emma Stone che racconta le origini dell'iconico personaggio de La Carica dei 101 e, per l'occasione, su ShopDisney.it sarà disponibile una nuova collezione che comprende capi di abbigliamento, accessori, peluche, una bambola a edizione limitata e tanto altro merchandise esclusivo.

L'atteso film arriverà il 26 maggio nelle sale italiane e il 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata dall'attrice premio Oscar Emma Stone, nella Londra degli Anni Settanta che cattura l'attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

Gli spettatori, dopo la visione, potranno ritornare nel mondo creato per il film, che dà spazio a uno stile unico e che sembra destinato a lasciare il segno, grazie a tanti capi di abbigliamento e oggetti da collezione.

Ecco le scelte a disposizione dei fan per portare con sé un po' dell'atmosfera di Crudelia:

Set vestito e maglietta adulti Crudelia

Con questo splendido set vestito e maglietta ispirato a Crudelia le fan sfoggeranno un look da vera villain Disney! Perfetto da abbinare con un paio di stivali e una giacca di pelle, il vestito è decorato con una stampa effetto graffiti e completato da una t-shirt in tessuto a rete.

Prezzo al pubblico: €65,00

Felpa donna Crudelia

Con questa felpa da donna ispirata a Crudelia le fan sfoggeranno un look davvero trendy! Ispirato alla villain più alla moda che ci sia, questa elegante felpa presenta un'immagine stilizzata di Crudelia e maniche a palloncino.

Prezzo al pubblico: €36,00

Felpa adulti Crudelia

Questa felpa ispirata a Crudelia mostrerà il lato più cool dei fan! Decorata con design monocromo e una stampa effetto graffiti, la felpa cattura l'anima rock del nuovo film live-action Disney.

Prezzo al pubblico: €52,00

Maglietta adulti Crudelia

Questa maglietta ispirata a Crudelia darà un tocco da vera villain al guardaroba dei fan! Questa t-shirt è decorata con l'immagine stilizzata di Crudelia e la scritta "Evil By Design"

Prezzo al pubblico: €36,00

T-shirt adulti rossa Crudelia

Con questa T-shirt di Crudelia lo stile della villain Disney ispirerà il look di tutti i giorni! Decorata con un'immagine stilizzata di Crudelia e la scritta "No Rulez Rebel Heart", la t-shirt in cotone è perfetta da indossare nella prossima avventura.

Prezzo al pubblico: €28,00

T-shirt adulti grigia Crudelia

Con questa T-shirt di Crudelia lo stile della villain Disney ispirerà il look dei fan! Decorata con un'immagine stilizzata di Crudelia e la scritta "No Rulez Rebel Heart", la t-shirt in cotone è perfetta da indossare nella prossima avventura.

Prezzo al pubblico: €28,00

Borsetta Crudelia

Questa borsetta di Crudelia ispirerà le fan con lo stile della villain più trendy che ci sia! Decorata con stampe in stile graffiti e inserti in tessuto, questa elegante borsetta diventerà uno degli accessori preferiti del guardaroba!

Prezzo al pubblico: €36,00

Crudelia: Borsetta

Zaino Crudelia di Loungefly

Questo zaino di Crudelia porterà un tocco punk rock nel guardaroba dei fan! Ispirato alla villain più trendy che ci sia, il design monocromo presenta una stampa all-over in stile graffiti e dettagli in metallo.

Prezzo al pubblico: €45,00

Crudelia: zaino Loungefly

Borsa a tracolla Crudelia di Loungefly

Con questa borsa a tracolla di Crudelia lo stile delle fan sarà un passo davanti a tutti! Decorata con design monocromo, inserti in tessuto e borchie in metallo, questa elegante borsa si sposerà alla perfezione con l'outfit delle fan.

Prezzo al pubblico: €72,00

Crudelia: borsa a tracolla

Portafoglio Crudelia di Loungefly

Questo portafogli di Crudelia ispirerà i fan con lo stile della villain più alla moda che ci sia! Decorato con inserti in tessuto, scritte in rilievo e dettagli in metallo, questo portafoglio darà un tocco di stile agli accessori dei fan.

Prezzo al pubblico: €42,00

Crudelia: portafoglio

Crudelia incontra i Maneskin: anche Damiano e Victoria nel film Disney (VIDEO)

Fascia per capelli Crudelia

Questa fascia per capelli di Crudelia è l'accessorio perfetto per completare il look! Ispirata all'iconica villain Disney, l'elegante fascia è decorata con una zip sul bordo e design monocromo.

Prezzo consigliato: €18,00

Crudelia: fascia per capelli

Bambola edizione limitata Crudelia

Questa splendida bambola di Crudelia porta in vita la villain più trendy che ci sia e la sua eleganza insuperabile. Disegnata dagli artisti Disney Store, questa audace bambola in edizione limitata è un pezzo da collezione ispirato alla nascita della malvagità di Crudelia a cui nessun collezionista saprà rinunciare.

Prezzo al pubblico: €120,00

Crudelia: Bambola edizione limitata

Set 2 bicchieri Crudelia

Questi bicchieri ispirati a Crudelia porteranno un tocco di divertente malvagità nelle case dei fan! Ispirati all'iconica villain Disney, i due bicchieri presentano una stampa in stile graffiti e wording ispirato al nuovo film live-action Disney.

Prezzo al pubblico: €18,00

Crudelia: Set 2 Bicchieri

Notebook Crudelia

Con il notebook di Crudelia i fan potranno prendere nota di tutti i progetti più segreti Ispirato al nuovo film live-action Disney, il diario è decorato con un'immagina stilizzata del personaggio e un segnalibro in tessuto.

Prezzo al pubblico: €14,00

Crudelia: Notebook

Pin Crudelia Walt Disney World

Questa pin di Crudelia ispirerà le fan con lo stile della villain Disney! La spilla presenta un artwork monocromo con un tocco di colore.

Prezzo consigliato: €15,00

Crudelia: Pin Crudelia Walt Disney World

Set pin Crudelia Walt Disney World

Con questo set di pin, la villain più trendy di sempre ispirerà lo stile dei fan. Il set di 5 spille in edizione limitata è l'accessorio perfetto da aggiungere a borse, giacche o altri capi.

Prezzo consigliato: €55,00

Crudelia: Set pin Crudelia Walt Disney World

Peluche piccolo Wink Crudelia

Questo peluche piccolo di Wink porterà la fedeltà degli amici a quattro zampe nelle collezioni dei fan Disney! Ispirato al nuovo film live-action Crudelia, il peluche presenta dettagli ricamati e un collare in tessuto.

Pezzo al pubblico: €25,90

Crudelia: Peluche piccolo Wink

Peluche piccolo Buddy Crudelia

Questo peluche piccolo di Buddy darà un tocco di dolcezza alle collezioni dei fan Disney! Ispirato al nuovo film live-action Crudelia, il peluche è decorato con soffice pelo, dettagli ricamati e un collare in 3D.

Prezzo al pubblico: €30,90