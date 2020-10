Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: è in isolamento

Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus: la Federazione portoghese ha annunciato che il calciatore della Juventus, che risulta asintomatico, è stato messo in isolamento dopo gli ultimi test fatti in nazionale.

Dal ritiro della nazionale portoghese arriva una notizia choc per i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19. Il giocatore si trova attualmente in isolamento e risulta asintomatico. Il Pallone D'Oro era volato nella sua nazione per affrontare la sfida contro la Svezia, valida per Nations League in programma domani sera, incontro che Ronaldo sarà costretto a saltare. L'annuncio è stato dato dalla stessa Federazione portoghese che, in base al protocollo, ha eseguito i test per tutti i suoi calciatori.

I giornalisti al seguito della nazionale lusitana stamattina si erano allarmati perché la squadra aveva saltato l'allenamento programmato alle 11:00 e la conferenza stampa di Fernando Santos, commissario tecnico della nazionale, era stata spostata.

Nel comunicato emesso dalla Federazione portoghese si legge: "Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia. Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo. Tutti i calciatori sono a disposizione per del ct, Fernando Santos".

Cristiano Ronaldo è il terzo giocatore della nazionale portoghese a essere contagiato, prima di lui erano risultati positivi ai test José Fonte, difensore del Lille e Anthony Lopes portiere del Lione.

Ronaldo dovrà saltare sicuramente il match di sabato contro il Crotone e quello contro la Dinamo Kiev, primo match di Champions League.