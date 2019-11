Crisis on Infinite Earths: nelle nuove foto Superman e Bruce Wayne!

Crisis on Infinite Earths è il nuovo crossover ambientato nell'Arrowverse e nelle foto ufficiali del secondo episodio di cui sarà composto l'evento televisivo appaiono anche Bruce Wayne e Superman, due iconici personaggi del mondo dei fumetti della DC.

Le immagini condivise da The CW sono tratte dalla puntata di Batwoman che proseguirà l'epico racconto iniziato l'8 dicembre con l'episodio di Supergirl che darà il via alla narrazione di Crisi sulle Terre Infinite. Le foto mostrano Kevin Conroy nel ruolo di Bruce Wayne e Brandon Routh che sarà Suparman nella versione Kingdom Come.

Ecco tutti gli scatti:

Nei cinque episodi appariranno anche varie versioni dell'eroico Superman: Brandon Routh in quella tratta da Kingdom Come, Tom Welling, la star di Smallville, che reciterà accanto a Erica Durance (Lois Lane), e Tyler Hoechlin, attuale interprete di Clark Kent nella serie Supergirl.

Il crossover andrà in onda da domenica 8 dicembre iniziando la storia con un episodio di Supergirl e proseguendo il 9 grazie in Batwoman e il 10 in The Flash. La storia si concluderà con gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow in onda il 14 gennaio.