Crimes of the Future: il teaser trailer del film di David Cronenberg

Il film Crimes of the Future diretto da David Cronenberg verrà presentato a Cannes 2022 e il primo teaser trailer regala le prime scene dell'opere.

Crimes of the Future è il nuovo film diretto da David Cronenberg che verrà presentato in concroso a Cannes 2022 e il teaser trailer regala le prime sequenze del progetto sci-fi.

Il video, ricco anche di immagini inquietanti, mostra infatti un futuro in cui le persone possono modificare con la chirurgia il corpo umano, dando vita a delle mutazioni.

I protagonisti di Crimes of the Future diretto da David Cronenberg sono Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué e Don McKellar.

Online è stata diffusa anche una versione estesa del teaser con più sequenze e molti dialoghi tratti dal film che arriverà nei cinema francesi il 25 maggio.

La sinossi anticipa:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo affronta nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua partner Caprice (Lea Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi con delle esibizioni avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), che indaga per conto del National Organ Registry, segue in modo ossessivo i loro movimenti, quando un misterioso gruppo viene rivelato... La loro missione è usare la fama di Saul per portare alla luce la prossima fase dell'evoluzione umana.

David Cronenberg è tornato alla regia dopo otto anni e l'attenzione nei confronti della sua nuova opera è tanta, in attesa di scoprire ulteriori dettagli della storia e dei protagonisti.

Ecco il poster del film: