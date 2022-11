Creed, gli spin off di Rocky su Prime Video in streaming da oggi

Creed sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 3 novembre 2022 con entrambi gli spin off della gloriosa saga di Rocky, disponibili per tutti gli utenti.

Il primo film, uscito nel 2015, è diretto da Ryan Coogler. Dedicato alla memoria di Robert Chartoff, storico produttore della serie di Rocky, deceduto prima dell'uscita nelle sale di quest'ultimo capitolo, vede tra i protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. La storia racconta la vita di un ragazzo che segue le orme del suo defunto padre Apollo Creed e trova in Rocky Balboa un mentore. L'attore Michael B. Jordan interpreta il ruolo del figlio di Creed, Adonis Creed, mentre Sylvester Stallone veste i panni del suo famoso personaggio Rocky. Come rivelerà in seguito, inizialmente Stallone non voleva partecipare alla pellicola perché il soggetto della storia gli ricordava troppo il figlio Sage, scomparso l'anno prima.

Creed - Nato per combattere: Michael B. Jordan in una scena del film

In Creed II la vita è diventata una questione di equilibrio per Adonis Creed. Tra gli obblighi personali e gli allenamenti in vista del suo prossimo incontro, il giovane deve affrontare la sfida della sua vita. Trovandosi di fronte a un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia rende ancora più intensa l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è accanto a lui in ogni momento e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno quello che hanno ereditato dal passato, metteranno in dubbio quello per cui vale la pena lottare e scopriranno che nulla è più importante della famiglia. Creed II affronta l'idea di ritornare alle proprie radici per riscoprire quello che ti ha reso un campione e ricordare che, non importa dove tu decida di andare, non si può scappare dalla propria storia.