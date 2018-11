Creed II: ecco come Rihanna ha ispirato il personaggio di Tessa Thompson

Nel 2015 Creed ha lanciato la carriera di Tessa Thompson grazie al ruolo di Bianca, giovane cantautrice R&B di Philadelphia che intreccia una relazione sentimentale con Adonis Creed e lo sostiene di fronte alla prova del ring. A breve rivedremo Bianca in Creed II, nel frattempo Tessa Thompson svela di aver creato il personaggio ispirandosi a un modello d'eccezione: la popstar Rihanna.

Per Creed II Tessa Thompson voleva evitare i cliché. L'attrice, tra l'altro, è stata chiamata a sfoderare le proprie doti canore eseguendo due brani nel film, un brano soul e una canzone che accompagna lo scontro tra Adonis Creed e Viktor Drago, figlio di Ivan Drago. Nella vita Tessa Thompson su dedica realmente alla musica visto che fa parte del duo the hip-hop/soul/EDM Caught a Ghost, perciò ha contribuito a scrivere e ha eseguito i due brani della score di Creed II con il produttore Moses Sumney, con cui duetta in Shed You, brani presente in Creed - Nato per combattere.

"Ha cantato le sue canzoni e ha contribuito alla scrittura. Moses è intervenuto per darle una mano, ma a livello di testi è una poetess. Sono geloso, sa fare tutto" ha commentato il regista di Creed II parlando di Tessa.

Costruendo il suo personaggio per Creed II, la Thompson ha messo in chiaro di non voler vedere per Bianca un futuro da casalinga a fianco dell'uomo che ama senza curare le proprie ambizioni personali, in questo caso la musica. L'idea musicale alla base del primo film era di fare di Bianca una cantante sul modello di FKA Twigs o SZA, ma dopo averla vista in azione, il modello è decisamente cambiato.

"Quando canta per Adonis non abbiamo più pensato a FKA Twigs" prosegue il regista. "Avevamo bisogno di una canzone che dicesse 'Che succede? Sono pronta per la guerra.' Così abbiamo pensato a Rihanna - non a Beyoncé Knowles - perché Rihanna ha quella forza. Volevamo essere sicuro che anche con il cambiamento subito dal personaggio di Tessa, lei mantenesse quella forza."

