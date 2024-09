Creature Commandos: svelata la data di uscita su Max della serie animata

La serie animata Creature Commandos ha ora una data di uscita su Max: l'appuntamento, come svelato dal poster condiviso da James Gunn, è stato fissato al 5 dicembre.

Successivamente le puntate sugli schermi arriveranno ogni giovedì fino al finale previsto per il 16 gennaio.

Cosa racconterà Creature Commandos

A occuparsi della sceneggiatura e della produzione dello show è James Gunn, a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran.

Al centro della trama c'è un team segreto di mostri che vengono coinvolti in missioni considerate troppo pericolose per gli esseri umani. Quando tutto il resto fallisce... Loro sono l'ultima, e peggiore, opzione. Amanda Waller, infatti, a seguito di un divieto del Congresso, non può usare esseri umani.

DC Universe: James Gunn vuole rubare 5 attori a Marvel. Ecco chi sono

I doppiatori delle puntate

A dare voce ai protagonisti di Creature Commandos ci sono Steve Agee nella parte di Economos, Maria Bakalova nei panni della Principessa Ilana, Anya Chalotra che sarà Circe, Zoe Chao nei panni di Nina Mazursky, Frank Grillo che sarà Rick Flag Senior, Sean Gunn che dà voce a GI Robot & Weasel, David Harbour che è Frankenstein, Alan Tudyk nei panni del Dottor Phosphorus, Indira Varma che è La Sposa, e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.

Tra i produttori dello show animato in arrivo sugli schermi di Max ci sono Peter Safran, Dean Lorey e Sam Register.

Il primo trailer degli episodi era stato presentato durante il San Diego Comic-Con nel mese di luglio, permettendo di vedere le prime sequenze del progetto che segnerà il via del nuovo DC Universe delineato grazie alla collaborazione tra Gunn, che per il grande schermo ha ideato e diretto il reboot delle avventure di Superman, e Safran.

Ecco un poster inedito: