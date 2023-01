DC Universe: James Gunn vuole rubare 5 attori a Marvel. Ecco chi sono

James Gunn in questi giorni è molto indaffarato a delineare quello che sarà il nuovo DC Universe. Per ora sappiamo solo che non avrà alcun collegamento con il DCEU di Zack Snyder e che la maggior parte degli attori che lo componevano, compreso Henry Cavill, sono stati "licenziati".

Per il nuovo Co-CEO dei Dc Studios è quindi anche arrivato il momento di iniziare a pensare quali saranno i protagonisti di questo nuovo universo. Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare di Jacob Elordi come potenziale nuovo Superman, ma Gunn ha già risposto che inizierà a pensare al casting dopo aver finito la sceneggiatura.

ha, però, anticipato che si aspetta che Chris Pratt e gli altri attori di Guardiani della galassia passino da Marvel al DC Universe.

DC Studios, James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione Warner: è rivoluzione?

È noto che il cast di Guardiani della galassia è diventato una famiglia all'interno della famiglia più estesa del MCU.

Gunn li considera amici carissimi e non dimentichiamo la dimostrazione di affetto che Dave Bautista gli ha tributato, quando è scoppiato lo scandalo dei tweet a tema pedofilo che ha causato a Gunn il licenziamento da Disney. L'ex wrestler, tra l'altro, ha già manifestato l'interesse di incarnare Bane in un eventuale nuovo Batman.

Quando Gunn ha fatto il primo salto in DC con Suicide Squad: Missione suicida si è portato dietro Michael Rooker (Yondu) e il fratello Sean, che in GOTG dà la voce a Rocket e interpreta Kraglin.

In una recente intervista al magazine britannico Empire ha detto che si aspetta che i Guardiani lo seguano e, oltre a Chris Pratt, punterebbe su questi quattro attori:

Dave Bautista (Drax)

Pom Klementieff (Mantide)

Zoe Saldana (Gamora)

Karen Gillan (Nebula)

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe questo rimescolamento delle carte?