Creative Arts Emmy 2019: Free Solo e Queer Eye dominano la serata, ecco la lista dei vincitori!

I Creative Arts Emmy Awards 2019 sono stati assegnati stanotte e tra i vincitori degli ambiti premi ci sono Free Solo e Queer Eye, mentre altri importanti riconoscimenti sono stati assegnati a RuPaul's Drag Race e al longevo Saturday Night Live.

Le scelte dell'Academy sono state annunciate durante una cerimonia che si è svolta al Microsoft Theater di Los Angeles e anticipano l'attesa consegna delle statuette assegnate agli attori, sceneggiatori, registi e show televisivi che avverrà tra una settimana.

Il documentario Free Solo, prodotto da National Geographic, dopo aver conquistato un Oscar ha portato a casa 7 Emmy, mentre alle sue spalle si sono posizionati gli show RuPaul's Drag Race e Queer Eye per numero di riconoscimenti. I Simpson ha vinto il premio come Miglior serie animata e Parts Unknown, il progetto che aveva come protagonista Anthony Bourdain, ha vinto due categorie (Miglior serie informativa e Migliori testi).

La serata ha inoltre permesso all'inossidabile Norman Lear di aggiungere al suo bottino un altro Emmy grazie alla regia dello speciale Live in Front of a Studio Audience, diventando così a 97 anni la persona più anziana a essere premiata dall'Academy nonostante la concorrenza di Sir David Attenborough che ha vinto un premio a 93 anni per il suo lavoro come voce narrante di Our Planet.

Tra i titoli premiati anche il discusso documentario su Michael Jackson Leaving Neverland e Love, Death & Robots, lo show animato prodotto per Netflix.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Variety special (live): Live In Front Of A Studio Audience: Norman Lear's 'All In The Family' And 'The Jeffersons' (ABC)

Variety special (pre-recorded): Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool (CBS)

Choreography for variety or reality programming: Tessandra Chavez, World of Dance (NBC)

Production design for a variety special: Rent (Fox)

Production design for a variety, reality or competition series: Saturday Night Live (NBC)

Structured reality program: Queer Eye (Netflix)

Short form variety series: Carpool Karaoke: the Series (Apple)

Short form animated program: Love, Death & Robots (Netflix)

Picture editing for a nonfiction program: Bob Eisenhardt, Free Solo (National Geographic)

Narrator: Sir David Attenborough, Our Planet (Netflix)

Music composition for a documentary series or special (original dramatic score): Marco Beltrami, Brandon Roberts, Free Solo (National Geographic)

Music direction: Alex Lacamoire, Fosse/Verdon (FX)

Original music and lyrics: Adam Schlesinger, Rachel Bloom, Jack Dolgen, "Antidepressants Are So Not a Big Deal", Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

Creative achievement in interactive media within an unscripted program: Free Solo (National Geographic)

Interactive program: NASA and SpaceX: The Interactive Demo-1 Launch (YouTube)

Technical direction, camerawork, video control for a special: Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 (CBS)

Technical direction, camerawork, video control for a series: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Short form nonfiction or reality series: Creating Saturday Night Live (NBC)

Writing for a variety special: Hannah Gadsby, Nanette (Netflix)

Writing for a nonfiction program: Anthony Bourdain, Anthony Bourdain Parts Unknown (CNN)

Motion design: Patriot Act With Hasan Minhaj (Netflix)

Exceptional merit in documentary filmmaking: (a pari merito) RBG (CNN); The Sentence (HBO)

Informational series or special: Anthony Bourdain Parts Unknown (CNN)

Documentary or nonfiction special: Leaving Neverland (HBO)

Documentary or nonfiction series: Our Planet (Netflix)

Makeup for a multi-camera series or special (non-prosthetic): Saturday Night Live (NBC)

Hairstyling for a multi-camera series or special: Hector Pocasangre, RuPaul's Drag Race (VH1)

Costumes for variety, nonfiction or reality programming: Zaldy Goco, Art Conn, RuPaul's Drag Race (VH1)

Directing for a reality program: Hisham Abed, Queer Eye (Netflix)

Casting for a reality program: Queer Eye (Netflix)

Directing for a documentary/nonfiction program: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Free Solo (National Geographic)

Directing for a variety special: Thom Zimny, Springsteen on Broadway (Netflix)

Animated program: I Simpson (Fox)

Character voice-over performance: Seth MacFarlane, I Griffin (Fox)

Picture editing for variety programming: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

PIcture editing for an unstructured reality program: United Shades of America with W. Kamau Bell (CNN)

Picture editing for a structured reality or competition program: Queer Eye (Netflix)

Sound mixing for a variety series or special: Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul (CBS)

Sound mixing for a nonfiction program (single or multi-camera): Free Solo (National Geographic)

Sound editing for a nonfiction program (single or multi-camera): Free Solo (National Geographic)

Lighting design/direction for a variety special: Rent (Fox)

Lighting design/direction for a variety series: Saturday Night Live (NBC)

Host for a reality or competition program: RuPaul, RuPaul's Drag Race (VH1)

Unstructured reality program: United Shades of America with W. Kamau Bell (CNN)

Cinematography for a nonfiction program: Free Solo (National Geographic TV)

Cinematography for a reality program: Life Below Zero (National Geographic TV)