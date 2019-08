Crawl - Intrappolati: l'incubo per il cast non sono stati gli alligatori

Crawl - Intrappolati è arrivato al cinema oggi, come un incubo estivo, anche se, per il cast, il peggior nemico non sono stati certo le dozzine di alligatori assetati di sangue.

Come ha raccontato a SYFY WIRE uno dei due protagonisti, Barry Pepper, il vero nemico degli attori sul set del nuovo film di Alexandre Aja (trovate qui la nostra recensione di Crawl - Intrappolati) è stata l'acqua: "Punitivo ed estenuante, così è stato rimanere immersi in quella palude verde per due mesi. Poi quando esci di lì tutto il tuo corpo è avvizzito come una prugna secca, e non solo le mani. E non potevi che rimanere lì dentro per 12 ore, perchè era sicuramente molto più facile restare in acqua che entrare e uscire in continuazione".

Nessun alligatore, dunque, ha fatto temere il peggio a Pepper e alla co-protagonista Kaya Scodelario, e d'altronde le terribili creature sono state tutte riprodotte in CGI in fase di post-produzione perchè "Non puoi farti certo strappare un braccio da un alligatore vero". L'acqua, però, torbida e fangosa come si può immaginare durante un uragano, non ha risparmiato nessuno. La stessa Scodelario ha raccontato che è stato orribile, offrendo però un altro punto di vista rispetto a Barry Pepper: "Terribile, ma nel migliore dei modi! Sapevo che sarebbe stata dura e in effetti lo è stata, non volevo certo essere coccolata sul set perchè odio il modo "hollywoodiano" con cui spesso si svolgono le riprese e odio quegli attori che tornano nella propria roulotte ogni due minuti". Tuttavia ha dovuto ammettere anche lei, alla fine, di aver lottato contro un'altra nemica: la stanchezza. "C'erano giorni in cui me ne sarei andata dritta a letto senza togliere di dosso tutto quel sangue finto e il fango pur di dormire un'ora in più! Ci voleva così tanto tempo per levarsi via di dosso tutta quella sporcizia alla fine della giornata, a volte me la sarei tenuta addosso molto volentieri".

Crawl - Intrappolati, diretto dal francese Alexandre Aja è prodotto dal celebre regista e sceneggiatore Sam Raimi ed è interpretato da Kaya Scodelario e Barry Pepper. La sinossi racconta: "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso (Barry Pepper). Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure."