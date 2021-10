Cowboy Bebop, Netflix presenta il live-action con un corto entusiasmante

Non abbiamo ancora avuto un trailer per il live-action Netflix di Cowboy Bebop, ma forse c'è qualcosa di meglio... Un corto promozionale intitolato The Lost Session.

I fan di Cowboy Bebop aspettavano con ansia di scoprire qualcosa in più sul nuovo live-action di Netflix che debutterà a novembre sulla celebre piattaforma streaming, e adesso quel qualcosa è arrivato: The Lost Session, un cortometraggio promozionale che ci permette di capire a cosa andremo incontro cliccando sul tasto play quando lo show sarà finalmente disponibile per la visione.

Trasformare un'opera cartacea o animata in un prodotto live-action è un'operazione che viene sempre accolta con una buona dose di scetticismo, e l'adattamento Netflix di Cowboy Bebop, l'anime anni '90 diretto da Shin'ichirō Watanabe, non fa certo eccezione.

Acuni fan di lunga data dello show hanno espresso perplessità su determinate scelte fatte dalla produzione (ci sono state ad esempio polemiche sul casting di Daniella Pineda e l'outfit di Faye, che secondo alcuni, sono poco fedeli all'originale), ma finora si era visto davvero poco per poter giudicare con cognizione di causa.

Durante Tudum, l'evento virtuale di Netflix, ci si aspettava di vedere un primo trailer per il live-action di Cowboy Bebop, ma ciò che è stato mostrato invece è stata la sigla di apertura, che per la gioia di molti omaggiava quella della serie animata, con tanto di musica di Yoko Kanno, la compositrice originale, come d'altronde promesso dallo showrunner André Nemec.

Da allora però, non vi erano state tracce di un trailer, almeno fino ad oggi, quando è stato rilasciato Lost in Session, una sorta di mini-film che ci aiuta a farci un'idea abbastanza precisa sull'imminente trasposizione poiché mostra in azione i tre protagonisti principali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda), ci permette un primo sguardo all'assassino Vicious (Alex Hassell) e persino di iniziare ad ambientarci sul Bebop, l'astronave titolare.

In più, sebbene si tratti di un video di poco più di 2 minuti e mezzo, non mancano combattimenti e interessanti spunti visivi.

Insomma, il live-action di Cowboy Bebop promette molto bene... Non trovate?

Ma per esserne certi dovremo aspettare il 19 novembre, solo su Netflix.