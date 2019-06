Courteney Cox presta a sua figlia un suo abito di 21 anni fa: le foto a confronto

Courteney Cox ha prestato a sua figlia Coco Arquette un abito che ha comprato venti anni fa e la foto ha scatenato online i commenti dei fan, sorpresi della somiglianza tra madre e figlia e dai "tesori" conservati nell'armadio della star di Friends.

L'interprete di Monica nell'amato show cult ha infatti condiviso uno scatto che la ritrae sul red carpet del Paramount Theater di Los Angeles il 30 luglio 1998 quando, insieme al marito David Arquette, ha partecipato alla première di Omicidio in diretta. Lo scatto di Courteney Cox è messo a confronto con quello che ritrae la quattordicenne Coco e la didascalia sottolinea: "Non sono una persona che abitualmente conserva le cose, ma questo era un acquisto davvero buono! 21 anni dopo...".

Ecco la foto:

Courteney ha così dimostrato il suo fiuto per gli acquisti e le sue amiche e colleghe, tra cui anche Lisa Kudrow, che aveva la parte di Phoebe nella serie, e Demi Moore, hanno commentato la somiglianza tra madre e figlia, oltre ad aver fatto i complimenti all'interprete di Monica per l'acquisto negli anni Novanta dell'abito.

I tanti follower dell'attrice sono stati dello stesso parere e i complimenti e l'ammirazione non sono mancati tra i commenti sui social.

Courteney Cox ricrea un'esilarante scena cult di Friends!