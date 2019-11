Countdown: in uscita il 21 novembre l'horror tecnologico di ultima generazione!

Countdown, in uscita al cinema il 21 novembre è l'horror tecnologico diretto da Justin Dec e distribuito in Italia da Eagle Pictures, incentrato su una app che svela il giorno della propria morte.

Scritto e diretto da Justin Dec, con Countdown il regista si cimenta nella sua opera prima, dopo anni di lavoro come assistente di produzione. Al centro della storia del film, un gruppo di ragazzi, che per gioco, scarica sul cellulare una nuova applicazione che permette di prevedere esattamente la propria data di morte. A turno i ragazzi scoprono che la app Countdown non lascia scampo ed è impossibile da disinstallare. Con il passare delle ore e la fine che si avvicina, ognuno di loro dovrà trovare un modo per salvarsi prima che scada il tempo.

Countdown e l'horror ai tempi dei social network

Un horror che strizza l'occhio a The Ring, solo in chiave più contemporanea, e a Final Destination, dando vita a un gioco inquietante e paranoico che non lascia scampo ai protagonisti.

Countdown: Elizabeth Lail in una scena del film

Nel cast di Countdown ci sarà Elizabeth Lail,che è stata recentemente protagonista della serie You di Netflix, qui nei panni di una giovane infermiera che scaricherà la famigerata app. Insieme a lei anche Jordan Calloway, Talitha Bateman, Tichina Arnold, P.J. Byrne e la star della saga di Twilight Peter Facinelli.