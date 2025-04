Costanza, cosa succederà nella terza puntata, stasera su Rai 1: Diana cela un segreto, Ludovico è scioccato

Dopo aver accompagnato il pubblico per due serate consecutive, Costanza, la nuova fiction di Rai 1, torna stasera alle 21:30 con la terza puntata. Tratta dai libri di Alessia Gazzola, di cui erano stati già adattati i romanzi con protagonista Alice Allevi nella serie L'Allieva, la fiction sembra avere fino a qui intercettato i gusti degli spettatori: le prime due puntate, infatti, hanno registrato oltre 22 punti di share.

Costanza: anticipazioni di domenica 6 aprile

Costanza. Miriam Dalmazio studia le ossa in una sequenza della serie.

Dopo il bacio a Marco (Marco Rossetti), che aveva chiuso la puntata precedente, Costanza (Miriam Dalmazio) non si sente più così sicura di poter portare avanti la relazione con Ludovico. L'architetto, d'altronde, è assai in difficoltà con la promessa sposa Federica, che nel frattempo si è messa alla ricerca di un nuovo nido d'amore. La Macallè deve valutare bene le conseguenze di qualunque suo gesto, anche perchè ha notato che la piccola Flora è cambiata molto da quando il padre è entrato nella sua vita.

Nonostante tutto, Costanza commette anche in questo caso lo stesso "errore": dopo una birra di troppo, confessa a Ludovico di aver baciato Marco! Lui è sotto schock, gli sembra di rivivere il trauma della sua relazione precedente, per questo decidere di chiudere la relazione.

Toni, ascoltato il racconto della terribile serata, cerca di scuotere la sorella, ma è cosciente di avere lei stessa un grande problema nella propria vita sentimentale. Come se non bastassero tutte le questioni di deontologia professionale, a frenarla dal dichiararsi a Stefano c'è anche la sua famiglia, il figlio e l'ex compagna Sara.

Costanza. Miriam Dalmazio ed Elena Sophia Sense in una scena in costume della serie.

Nel frattempo al Dipartimento, Costanza scopre che Diana (Caterina Shulha) aspetta un bambino da Anselmo (Davide Iacopini). La Macallè capisce di dover fare ora un passo verso la collega, per rassicurarla e per mettere da parte i rancori professionali. Per far sì che tutto proceda nel verso giusto, ora le due devono allearsi e, insieme, provare a scoprire la verità sulla sepoltura di Aldegard Von Dannemberg. La paleopatologa e l'archeologa scoprono infatti che era proprio lui il padre di Biancofiore.

Quando trovano la sua tomba, si rendono conto che è nello stesso convento in cui era stata seppellita anche Selvaggia. La nuova domanda a cui trovare una risposta ora è: come mai il corpo di Biancofiore non si trova vicino a quello dei genitori?

Puertroppo l'Università ha deciso di non stanziare altri fondi per la ricerca del team guidato dal professor Melchiorre, nè lui, anziano e stanco, trova la forza di continuare a insistere. L'ultima puntata del podcast di Costanza, però, si rivelerà molto importante per il prosieguo della ricerca. E potrebbe essere utile anche per tentare una riconciliazione con Ludovico.

Composta in totale da 8 episodi, in onda due alla volta, già tutti disponibili su RaiPlay, la prima stagione di Costanza si chiuderà domenica 13 aprile, sempre in prima serata su Rai 1.