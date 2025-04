Costanza 2 si farà? Tutti gli indizi sulla seconda stagione della fiction Rai con Miriam Dalmazio

Dopo il finale aperto della prima stagione di Costanza e il successo d'ascolti, cresce l'attesa per la conferma ufficiale. Ecco cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione della fiction di Rai 1.

Con l'ultima puntata andata in onda ieri sera, la nuova fiction di Rai 1 Costanza, con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Lorenzo Cervasio, ha chiuso la prima stagione lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Un finale aperto carico di emozioni e interrogativi, un ottimo riscontro di ascolti e altro materiale narrativo disponibile: tutto lascia presagire che ci sarà una seconda stagione.

Costanza 2, cosa sappiamo

Miriam Dalmazio in Costanza

Il successo della serie è stato evidente: oltre 4 milioni di telespettatori a puntata, una protagonista carismatica e una trama che ha saputo intrecciare sentimento e mistero con delicatezza. Ma il vero indizio che fa sperare i fan è il finale aperto: Costanza si dichiara a Marco proprio mentre lui si prepara a sposare un'altra. Una scelta narrativa che non può restare senza seguito.

Costanza si ispira ai romanzi di Alessia Gazzola - già autrice de L'Allieva - e dopo Questione di Costanza ci sono ancora due libri da adattare: Costanza e buoni propositi e La Costanza è un'eccezione. Due titoli che potrebbero facilmente trasformarsi in nuove stagioni, arricchendo il percorso della paleopatologa più amata di Rai 1.

Le possibili evoluzioni della trama nella seconda stagione

Costanza

Se il progetto andrà avanti, la seconda stagione esplorerà certamente le conseguenze della dichiarazione d'amore di Costanza. Marco annullerà le nozze con Federica? Flora potrà finalmente conoscere davvero suo padre? E Ludovico, pronto a trasferirsi in Francia, che ruolo avrà ancora nella vita della protagonista? Senza dimenticare Toni, la sorella di Costanza, alle prese con una crisi sentimentale tutta sua.

Il cast, guidato da Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, ha convinto pubblico e critica e difficilmente subirà variazioni. Per quanto riguarda le location invece, Verona con le sue atmosfere suggestive resterà sicuramente il cuore della serie.

Anche se manca ancora l'annuncio ufficiale da parte di Rai Fiction e Banijay Studios Italy, i presupposti per Costanza 2 sono più che solidi. Restiamo in attesa, con una sola certezza: la storia di Costanza Macallè non è affatto finita.