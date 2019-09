Cosimo Alberti, il matrimonio dell'attore di Un posto al sole con Cristian Luino

Cosimo Alberti, attore di Un posto al sole si è unito in matrimonio con il compagno nell'incantevole location di Villa Tufarelli, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio.

Cosimo Alberti, attore della soap Rai Un Posto Al Sole, ha sposato il suo compagno Cristian Luino a San Giorgio a Cremano, nel cuore dei Paesi Vesuviani.

La location del matrimonio di Cosimo Alberti è stata Villa Tufarelli, una suggestiva villa vesuviana dove si sono riuniti tutti gli amici della coppia per un party che è andato avanti fino a tarda notte. L'unione civile è stata officiata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris nella cornice del Maschio Angioino al centro di Napoli, alla presenza dei colleghi di Un Posto Al Sole.

In Un posto al sole, Cosimo Alberti interpreta il vigile gay Salvatore Cerruti al fianco di Antonella Prisco, nella soap Mariella Altieri, che ha avuto l'onore di essere la testimone di nozze durante la cerimonia. Nella soap, il personaggio di Cerry (così chiamato dai suoi colleghi) è single e non riesce a trovare la sua anima gemella, mentre nella vita reale l'attore ha trovato il suo amore nel personal trainer Cristian Luino.

Alla grande festa che si è tenuta per tutta la sera, hanno partecipato anche altre celebrità del cast, come Giorgia Gianetiempo, Luca Turco e Luisa Amatucci. Nel corso della serata, tra musica dei dj, tammurriate, soprani e spettacoli vari, la villa si è trasformata in una vera e propria discoteca che ha fatto divertire tutti gli invitati.