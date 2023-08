Un posto al sole va in pausa, ecco quando riprenderà la soap di Rai 3

A partire da oggi, 14 agosto, Un posto al sole va in pausa. I protagonisti della soap ambientata a Napoli si concedono alcuni giorni di vacanza: ecco quando torneranno:

Un posto al sole si prende qualche giorno di vacanza, la serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, andrà in pausa dal 14 agosto al 25 agosto, in quei giorni saranno mandate in onda solo repliche. Un posto al sole viene trasmesso su Rai 3 alle 20:50 dal lunedì al venerdì.

Gli appassionati telespettatori che seguono le vicende dei condomini di Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, sanno che in questo periodo, ogni anno, la serie più longeva della televisione italiana si prende un meritato break. Ma, come di consuetudine, la Rai manderà in onda delle repliche.

Dove ci ha lasciato Un posto al sole

Nelle ultime puntate, andate in onda dal 7 all'11 agosto, abbiamo assistito ad un crescendo di tensione tra Damiano ed Eduardo ed i due sembrano arrivati alla resa dei conti, mentre Marina sta aspettando l'occasione per dimostrare che Tommaso non è realmente figlio di Roberto.

Cosa vedremo in questi giorni in replica

Durante questa settimana, avremo l'opportunità di rivivere gli episodi centrati sul ricatto di Valsano con la puntata del 14 agosto che ci farà rivivere la tragica morte di Susanna. Gli appassionati spettatori di questa serie ambientata a Napoli saranno immersi nell'emozione dei prossimi avvenimenti narrati. In particolare, mercoledì 16 agosto Un posto al sole ci porterà all'interno delle aule del Tribunale, dove assisteremo al processo di Valsano.

Nel frattempo, la puntata di giovedì 17 agosto si concentrerà su Otello e Teresa. Infine, la settimana si concluderà venerdì 18 agosto con un episodio dedicato a Bufalotto, il personaggio interpretato da Peppe Romano.

Martedì 15 agosto Un posto al sole non andrà in onda per la festività di Ferragosto