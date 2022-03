Cos'è l'afasia, la malattia che ha colpito Bruce Willis

Bruce Willis, a causa di una terribile malattia, ha deciso di ritirarsi gradualmente dalle scene e questa notizia sta letteralmente facendo il giro del mondo: ma quali sono le cause dell'afasia, il famigerato disturbo che porta alla perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio.

L'afasia è dovuta a lesioni alle aree del cervello necessarie per l'elaborazione del linguaggio o ad altre aree di connessione con diversi centri variamente implicati nella funzione. Queste aree sono collocate in genere nell'emisfero sinistro per i soggetti destrimani. Nei soggetti mancini, nel 60% dei casi si trovano nell'emisfero destro, mentre nel restante 40% nell'emisfero sinistro o in entrambe.

Generalmente la malattia si verifica dopo un ictus, come spiegato da Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani: "Le malattie che più frequentemente provocano afasia sono quelle vascolari e i traumi cranici, ma anche tumori, malattie infettive o altro possono colpire le aree del linguaggio."

Rumer, la figlia di Bruce Willis, ha scelto Instagram per annunciare il ritiro del padre: "Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l'afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto."