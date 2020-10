Cosa sarà di Francesco Bruni disponibile dal 31 ottobre on demand

COSA SARÀ di Francesco Bruni dal 31 ottobre sarà disponibile sulle piattaforme on demand SKY Primafila, Apple TV, CHILI, GOOGLE PLAY, Infinity, Timvision, Rakuten TV, The FilM Club, CG Digital, Miocinema, Io resto in sala.

In seguito all'ultimo DPCM, che ha decretato la chiusura delle sale cinematografiche, Palomar, Vision Distribution e il regista Francesco Bruni hanno preso la decisione di rendere disponibile Cosa sarà sulle piattaforme on demand a partire dal 31 ottobre. Il film, scritto e diretto da Francesco Bruni, è stato appena presentato come evento di chiusura alla Festa del Cinema di Roma ed è uscito nelle sale solo per poche ore.

Cosa sarà: una scena del film

Il regista Francesco Bruni dichiara a riguardo: "Quella di Cosa Sarà è una storia travagliata. La sua uscita era inizialmente prevista a marzo, ma per cause di forza maggiore è stata rimandata all'autunno. Dopo mesi di attesa, durante i quali l'uscita in streaming non è stata presa in considerazione per una volontà condivisa con Palomar e Vision, Cosa sarà è approdato alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto un'accoglienza così calda e affettuosa da emozionarmi profondamente. Purtroppo ancora una volta questo mio film si scontra con la pandemia e i cinema sono stati nuovamente chiusi. Sono comprensibilmente dispiaciuto ma anche orgoglioso di aver mantenuto la parola data a molti amici esercenti, sia pur per poche ore; tuttavia sono convinto che sia arrivato il momento che Cosa Sarà veda la luce e vada incontro al suo pubblico. Resta in me forte il desiderio di accompagnarlo al cinema, appena sarà possibile, perché solo quando potrò incontrare personalmente gli spettatori delle sale sentirò che il film avrà raggiunto il suo scopo."

"Cosa Sarà di Francesco Bruni è un film importante, sono orgoglioso di averlo prodotto", dichiara Carlo Degli Esposti. "È un film importante per la leggerezza con cui ci insegna a far tesoro delle complicanze della vita e a trasformarle in forza. Dentro ai personaggi scritti e diretti da Bruni ci si ritrova e si ritrova il mondo intorno a noi. Hanno chiuso i cinema ma non vogliamo chiudere il percorso con il pubblico augurandoci di poter tornare molto presto in sala, vis a vis! " - conclude il produttore di Palomar".

Cosa sarà, Francesco Bruni: "Racconto la fragilità del maschio contemporaneo"

Cosa sarà: un'immagine del film

"Vision è orgogliosa di aver prodotto insieme a Palomar questo bellissimo film di Francesco Bruni", commenta così Massimiliano Orfei, COO di Vision Distribution. "Proprio nel momento drammatico che stiamo tutti vivendo, Cosa sarà ci ricorda, con un sorriso lieve, che le difficoltà che incontriamo, anche quelle più dure da accettare, possono e devono essere fonte di consapevolezza di quanto è preziosa la vita. Siamo ovviamente dispiaciuti di non poter proseguire il percorso nelle sale che avevamo appena cominciato, ma faremo in modo che già nei prossimi giorni il film possa raggiungere il pubblico a casa e riscuotere il successo che merita, in attesa di poter tornare ad essere visto nel suo luogo di elezione, il grande schermo delle sale cinematografiche".

Qui trovate la nostra recensione di Cosa sarà. Il film sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: SKY PRIMAFILA, APPLE TV, CHILI, GOOGLE PLAY, INFINITY, TIMVISION, RAKUTEN TV, THE FILM CLUB, CG DIGITAL, MIOCINEMA, IO RESTO IN SALA.

Cosa sarà: Kim Rossi Stuart in una scena del film

Questa la sinossi di Cosa sarà: La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un'ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, Cosa sarà di lui? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da se stesso e a guardare gli altri.